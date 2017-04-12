ЦБ РФ: говорить о легализации оборота криптовалют с 2018 года преждевременно

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Мария Румянцева/. Говорить о легализации оборота криптовалют на территории России пока преждевременно. Об этом сообщил журналистам начальник управления центра финансовых технологий Банка России Максим Григорьев.

Он пояснил, что вопрос регулирования оборота киберденег находится на стадии обсуждения между ЦБ, Минфином и Росфинмониторингом и согласованной позиции пока не выработано.

Ранее на этой неделе заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что операции с биткойнами и другой криптовалютой могут быть легализованы в России в 2018 году в рамках борьбы с незаконными денежными переводами. По его словам, государство должно знать каждого участника всех финансовых операций.

"Мы сейчас общаемся с Минфином, Росфинмониторингом - как и говорилось, мы собираемся к 2018 году определиться с позицией", - сообщил Григорьев, пояснив, что говорить о предварительных результатах этого обсуждения пока рано.

Опрошенные ТАСС эксперты поясняют, что легализация криптовалют - процесс небыстрый. В мире цифровых расчетов происходит смена философской парадигмы. То, что создавалось с целью избежать госрегулирования, сейчас признается суверенными регуляторами. Центральные банки ищут способы если не обрести контроль над terra incognita финансовых рынков, то хотя бы включить ее в правовое поле.

Каждый биткойн - крипотовалюта, но не каждая криптовалюта - биткойн

Криптовалюта отличается от обычной национальной или интернациональной валюты тем, что ее эмиссия и учет не имеют единого центра в виде центрального банка какой-либо страны. Собственно, ее и придумали для того, чтобы избежать традиционных денежных расчетов (а значит - снизить издержки на банковское обслуживание, уплату налогов, избежать валютных рисков).

Второй отличительный признак криптовалюты - это необратимость операций с ней. Их невозможно отменить или перенести: для этого используется сложная криптография. Третье, о чем следует упомянуть, - это анонимность. Информация о самих транзакциях может быть доступна в открытом виде - но без связки с конкретным человеком.

Сейчас известно о более чем 2 тыс. видах криптовалют, среди которых наиболее популярны семь - Bitcoin, Etheruim, Ripple, Lighcoin, NXT, Peercoin, Namecoin. Биткойн является самой известной и используемой, однако в последнее время его положение стало ухудшаться из-за законодательных ограничений в ряде стран.

Мнение российских регуляторов

Минфин России осенью 2015 года предложил ввести уголовную ответственность за выпуск и оборот криптовалют. По мнению ведомства, максимальное наказание за эти деяния должно было составлять 4 года лишения свободы, однако через полгода Минфин предложил увеличить этот срок еще на три года. Ведомство беспокоила анонимность, отсутствие государственного контроля, а также возможность нарушения прав вовлеченных в оборот добросовестных участников. Банк России также изначально выступал в поддержку запрета использования киберденег, которые по своей природе близки к запрещенным в РФ денежным суррогатам.

Однако в дальнейшем риторика регуляторов начала смягчаться. Проанализировав угрозы, Минфин счел, что их уровень не соответствует предлагаемому наказанию и не только решил не торопиться с введением уголовной ответственности за транзакции в России, но и предложил не наказывать россиян за использование криптовалют за ее пределами.

"Минфин решил немного подождать. Посмотреть, как ситуация будет развиваться на международном уровне. И уже с учетом этого принять решение", - сообщил журналистам Алексей Моисеев. Как вариант он не исключил хождения криптовалют на территории РФ - но без возможности их обмена на национальные валюты.

В феврале этого года зампред ЦБ Ольга Скоробогатова допустила возможность существования криптовалюты в статусе валюты национальной. "Когда эмиссия контролируема, когда игроки понимают, кто за этим стоит, когда риски взвешены, и когда клиенты и граждане абсолютно четко понимают, что это гарантировано государством", - пояснила она. Пока объем операций с криптовалютой в России минимален и срочных мер со стороны регулятора не требуется.

Осторожный оптимизм Минфина и ЦБ не разделяет Федеральная служба по финансовому мониторингу. Ускорение анонимных транзакций может привести к росту теневого сектора экономики, считают в финразведке. Как сообщил в конце марта в Совете Федерации замглавы ведомства Павел Ливадный, данная тема является одним из основных приоритетов Службы. "Мы внимательно отслеживаем международные тенденции. Необходимо, с одной стороны, создать наиболее благоприятные условия для повышения финансовой доступности и для работы таким образом, чтобы ни один клиент не оставался неохваченным легальным финансовым сектором. С другой - минимизировать риски, которые влекут за собой новые технологии", - сказал он.

Безопасность и риски

Если говорить о биткойне, то риски анонимности транзакций с ним можно снизить, отмечает Максим Григорьев. "Есть мировой опыт, хотя понятно, что он (биткойн - прим. ТАСС) никогда не станет абсолютно безопасным", - говорит он.

Эксперты отмечают, что у биткойна есть еще один большой недостаток - его легко украсть. По оценкам экспертов, хищения составляют порядка 20% мирового объема криптовалюты.

В России риски массового использования криптовалюты физлицами также обусловлены пока что невысокой финансовой грамотностью населения. "Когда вы пользуетесь биткойном, вы делаете это на свой страх и риск. Можно кому-то предоставить кредит и, если заемщик оказался мошенником, получить его обратно шансов нет. Чтобы пользоваться криптовалютой, финансовая и технологическая грамотность населения должна быть очень высокой", - говорит директор проектов центра технологических инноваций Сбербанка Дмитрий Булычков.

Мировой опыт

В целом суверенные регуляторы пока что не наработали практику регулирования рынков криптовалют, которая могла бы быть использована в России. Банк России изучает регулирование в разных странах, но на уровне суверенных регуляторов очень мало конкретных и комплексных решений. "Многое базируется на судебных прецедентах ", - говорит Максим Григорьев.

Тем не менее, в ряде стран операции с биткойнами официально разрешены. В Японии Bitcoin является законным платежным средством. В Китае операции с ним запрещены для банков, но разрешены для физических лиц.

В странах Евросоюза транзакции в биткойнах отнесены к платежным операциям с валютами, монетами и банкнотами и исключены из числа активов, подлежащих налогообложению.

Биткойн и банки: дружелюбный интерес

Несмотря на риски, банки активно изучают новые технологии. В силу законодательных запретов они не могут оказывать клиентам услуги с использованием криптовалют, однако это не значит, что они не готовятся к их возможной легализации.

"Мы всегда открыты к инновациям и готовы предлагать клиентам новые финансовые инструменты в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации", - подтвердили ТАСС в Сбербанке. Его глава Герман Греф считает крипотовалюты перспективной технологией и сам имеет опыт конвертации биткойнов. "Это, конечно, все доставляет большое удовольствие и приятно как игра, но в этом будет скоро вся наша жизнь", - рассказывал ранее Греф.

"Мы точно будем пробовать. Но искать применение технологии через бизнес-кейс, то есть через потенциальную ценность, уникальность предложения, а не только через призму технологического тренда", - рассказала директор центра инноваций и технологий электронного бизнеса Альфа- банка Надежда Авданина.

"Мы будем поддерживать все передовые решения, которые будут реализовываться с участием ЦБ", - сообщил управляющий директор по стратегическому развитию и корпоративным коммуникациям банка "АК Барс" Илья Вельдер.

Какие именно услуги банки смогут предлагать клиентам будет зависеть от юридического статуса криптовалюты. "Если это будет некий цифровой актив, который можно купить и продать - это будут сервисы, связанные с фиксацией договоренностей, прав и событий на базе технологии блокчейн. Использовать биткойн в качестве технологической площадки для создания сервисов совершения платежей и транзакций на биржах - это уже сложнее", - пояснил Дмитрий Булычков.