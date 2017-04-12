Дальнобойщики допустили создание новой ассоциации для обсуждения "Платона" с властями

Криштиану Роналду первым в истории футбола забил сто голов в еврокубкахСпорт 12 апреля, 23:45
"Реал" победил "Баварию" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионовСпорт 12 апреля, 23:41
Силкин: "Динамо" в следующем сезоне может побороться за еврокубкиСпорт 12 апреля, 23:37
"Атлетико" обыграл "Лестер" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионовСпорт 12 апреля, 23:34
ФК "Динамо" получает от ВТБ около 1,7 млрд рублей в годСпорт 12 апреля, 23:26
СКА обыграл "Металлург" в третьем матче финальной серии Кубка ГагаринаСпорт 12 апреля, 23:16
Трамп: Тиллерсон проделал в Москве "отличную работу"Международная панорама 12 апреля, 23:11
Перед "Динамо" поставлена задача на следующий сезон остаться в РФПЛСпорт 12 апреля, 23:09
Шунин: "Динамо" должно стать чемпионом ФНЛ и порадовать болельщиковСпорт 12 апреля, 22:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Дальнобойщики могут создать еще одну ассоциацию для обсуждения системы "Платон" с властями. С такой инициативой выступил президент объединения "Грузавтотранс" и участник движения "12 тонн" Владимир Матягин на круглом столе по отраслевым проблемам дальнобойщиков в "Московском комсомольце".
"Мы предложили создать ассоциацию. Мы должны вместе сесть и обсудить, какой будет многофункциональная ассоциация, которая объединит те регионы, где будут объединены перевозчики. И только тогда у нас появится взаимосвязь с теми органами власти, которые сегодня присутствуют: и с Госдумой, и с Минтрансом, и с правительством", - сказал Матягин.
По его словам, дальнобойщикам стоит объединяться в саморегулируемые организации с уставами, целями и задачами.
Участники круглого стола отметили, что среди водителей наметился раскол. Председатель Межотраслевого экспертного совета по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли Борис Рыбак подчеркнул, что на митинги против системы "Платон" выходят не крупные компании, а в основном отдельные физические лица. "Протест, который мы сегодня видим, - это протест индивидуальных предпринимателей - владельцев грузовых автомобилей", - добавил он.
В преддверии повышения тарифа на 25% некоторые водители грузовиков, в большинстве своем индивидуальные предприниматели, приняли участие в акциях протеста, хотя правительство повысило тариф меньше, чем планировалось изначально. Протестующие водители требуют прекращения работы "Платона". По мнению Рыбака, крупные торговые сети не пострадали от забастовок дальнобойщиков.
Также в ходе круглого стола выяснилось, что наиболее чувствительными проблемами для грузоперевозчиков стали вопросы рентабельности перевозок, недобросовестные посредники и серых схемы при грузоперевозках.
Представитель движения "12 тонн" Сергей Сапронов подчеркнул, что все вопросы необходимо решать с помощью диалога и без радикальных мер. По мнению дальнобойщика, отрасль нуждается в помощи, и сейчас самое время говорить об этом. Дальнобойщик Виктор Алымов обозначил другую важную для отрасли проблему - низкие ставки и низкий уровень дохода.
Система "Платон" обеспечивает взимание платы с большегрузов массой более 12 тонн за проезд по федеральным трассам. Она действует с 15 ноября 2015 года. Изначально предполагалось, что тариф в 1,53 рубля за километр, установленный на время внедрения системы, будет повышен до 3,06 рубля с 1 марта 2016 года, однако увеличение платы было отложено. С 15 апреля 2017 года тариф увеличивается до 1,91 рубля за километр, таким образом, льготный период "Платона" продлевается.
Министр транспорта Максим Соколов сообщал, что льготный период продлен на неопределенный срок. Вице-премьер Аркадий Дворкович отмечал, что решение о продлении связано с необходимостью "устранить все недостатки, которые до сих пор существуют в системе, решить проблемы". Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключал введения скидки для тех, кто регулярно проезжает большие расстояния.