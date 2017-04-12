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Дальнобойщики допустили создание новой ассоциации для обсуждения "Платона" с властями

Экономика и бизнес
12 апреля, 19:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Президент "Грузавтотранса" считает, что необходимо создать саморегулируемые организации с уставами, целями и задачами
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Дальнобойщики могут создать еще одну ассоциацию для обсуждения системы "Платон" с властями. С такой инициативой выступил президент объединения "Грузавтотранс" и участник движения "12 тонн" Владимир Матягин на круглом столе по отраслевым проблемам дальнобойщиков в "Московском комсомольце".

"Мы предложили создать ассоциацию. Мы должны вместе сесть и обсудить, какой будет многофункциональная ассоциация, которая объединит те регионы, где будут объединены перевозчики. И только тогда у нас появится взаимосвязь с теми органами власти, которые сегодня присутствуют: и с Госдумой, и с Минтрансом, и с правительством", - сказал Матягин.

По его словам, дальнобойщикам стоит объединяться в саморегулируемые организации с уставами, целями и задачами.

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Участники круглого стола отметили, что среди водителей наметился раскол. Председатель Межотраслевого экспертного совета по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли Борис Рыбак подчеркнул, что на митинги против системы "Платон" выходят не крупные компании, а в основном отдельные физические лица. "Протест, который мы сегодня видим, - это протест индивидуальных предпринимателей - владельцев грузовых автомобилей", - добавил он.

В преддверии повышения тарифа на 25% некоторые водители грузовиков, в большинстве своем индивидуальные предприниматели, приняли участие в акциях протеста, хотя правительство повысило тариф меньше, чем планировалось изначально. Протестующие водители требуют прекращения работы "Платона". По мнению Рыбака, крупные торговые сети не пострадали от забастовок дальнобойщиков.

Ключевые проблемы перевозчиков

Также в ходе круглого стола выяснилось, что наиболее чувствительными проблемами для грузоперевозчиков стали вопросы рентабельности перевозок, недобросовестные посредники и серых схемы при грузоперевозках.

Представитель движения "12 тонн" Сергей Сапронов подчеркнул, что все вопросы необходимо решать с помощью диалога и без радикальных мер. По мнению дальнобойщика, отрасль нуждается в помощи, и сейчас самое время говорить об этом. Дальнобойщик Виктор Алымов обозначил другую важную для отрасли проблему - низкие ставки и низкий уровень дохода.

Что такое "Платон"

Система "Платон" обеспечивает взимание платы с большегрузов массой более 12 тонн за проезд по федеральным трассам. Она действует с 15 ноября 2015 года. Изначально предполагалось, что тариф в 1,53 рубля за километр, установленный на время внедрения системы, будет повышен до 3,06 рубля с 1 марта 2016 года, однако увеличение платы было отложено. С 15 апреля 2017 года тариф увеличивается до 1,91 рубля за километр, таким образом, льготный период "Платона" продлевается.

Министр транспорта Максим Соколов сообщал, что льготный период продлен на неопределенный срок. Вице-премьер Аркадий Дворкович отмечал, что решение о продлении связано с необходимостью "устранить все недостатки, которые до сих пор существуют в системе, решить проблемы". Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключал введения скидки для тех, кто регулярно проезжает большие расстояния.

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