Законопроект о допуске посредников на рынок электронного страхования внесен в Госдуму

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Госдума предлагает разрешить заключать договоры страхования в электронном виде через посредников - страховых агентов-юридических лиц и брокеров. Проект соответствующих поправок в закон "Об организации страхового дела в РФ", внесенный депутатом Владиславом Резником, размещен в электронной базе данных Госдумы.

По действующему закону участие посредников в продаже электронных полисов запрещено - заключение электронных договоров возможно только на официальном сайте страховой компании. О необходимости допустить посредников на рынок электронного страхования неоднократно заявляли и в Банке России.

Согласно предлагаемым поправкам, участие посредников в продаже полисов обязательного страхования будет возможно в случаях, предусмотренных отдельными законами, регулирующими эти виды страхования (например, закон об ОСАГО), и соответствующими актами страхового надзора. Сейчас законом об ОСАГО продажа электронных полисов посредниками не предусмотрена.

Участие посредников в продаже полисов добровольного страхования может осуществляться в соответствии с установленными законопроектом правилами, следует из документа.

Возможность заключения, изменения, расторжения и прекращения электронных договоров через официальные сайты агентов-юрлиц и брокеров позволит потребителю получить наилучшую услугу по соотношению цена-качество, оперативно взаимодействовать со страховщиком в процессе обслуживания договора и максимально ускорить процесс урегулирования страховых случаев, говорится в законопроекте. Кроме того, в документе предлагается разрешить страхователям-юрлицам использовать для заключения электронных договоров простую электронную подпись.

"Права потребителей страховых услуг защищены нормами о полной ответственности страховой организации за деятельность страховых посредников, действующих от ее имени во взаимоотношениях с потребителями", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Возможность продавать электронные полисы только агентам-юрлицам также ограничит возможности злоупотребления в этой сфере.