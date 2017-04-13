Путин обсудит с вице-премьером Госсовета КНР ряд российско-китайских проектов

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг примет вице-премьера Госсовета Китая Чжана Гаоли и обсудит с ним несколько российско-китайских проектов. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов на заседании расширенного состава российско-китайской межправительственной комиссии, которое состоялось в среду.

"Высокоскоростные магистрали мы очень подробно обсудили, наверняка вы завтра (в четверг) этот вопрос будете обсуждать с президентом (России) Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал Шувалов, обращаясь к китайскому коллеге.

Участок высокоскоростной магистрали Москва - Казань в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали Москва - Пекин, стоимость строительства которой оценивается в 7 трлн рублей, и проекта "Шелковый путь", который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока. По словам президента РЖД Олега Белозерова, магистраль может быть запущена в эксплуатацию до 2022-2023 гг. Китай намерен предоставить 400 млрд рублей на проект ВСМ Москва - Казань в кредит на 20 лет, более 100 млрд рублей - в качестве взноса в уставный капитал специальной проектной компании.

Гаоли, находящийся с визитом в Москве, в среду рассказал, что уже встретился с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и планирует встречу с президентом "Роснефти" Игорем Сечиным. Он также побеседовал с вице-премьером Аркадием Дворковичем. На этой встрече Гаоли, в частности, отметил, что Китай рассчитывает на достижение новых важных договоренностей с РФ по итогам предстоящих встреч на высшем уровне. "Мы можем ожидать новый всеобъемлющий анализ и новые важные договоренности в ходе предстоящих встреч на высшем уровне", - подчеркнул он.