Правительство РФ рассмотрит обновленный макропрогноз до 2020 года

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ в четверг рассмотрит основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и параметры предельных уровней тарифов на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Минэкономразвития на минувшей неделе представило обновленный прогноз социально-экономического развития России до 2020 года, в котором улучшило свои ожидания по росту ВВП, инвестициям и промпроизводству. Согласно новому базовому прогнозу, рост ВВП в 2017 году составит 2% (в 2018-2020 годах стабилизируется на уровне 1,5%), а инфляция достигнет целевого показателя в 4% уже в мае (к концу года опустится до 3,8%). Среднегодовая цена на нефть в 2017 году прогнозируется на уровне $45,6 за баррель, в 2018 году - $40,8, в 2019 году - $41,6, в 2020 году - $42,4 за баррель. В новом прогнозе в базовом сценарии предполагается, что среднегодовой курс доллара к рублю будет расти и составит в текущем году 64,4 руб./доллар, в 2018 году - 69,8 руб./ доллар, в 2019 году - 71,2 руб./доллар, в 2020 году - 72,7 рубля за доллар.

Минэкономразвития ожидает ослабления курса рубля в ближайшие месяцы до 63-64 рублей за доллар. При этом на конец 2017 года курс должен опуститься до 68 рублей (на конец 2018 года - 70,8 рубля, на конец 2019 года - 71,6 рубля, на конец 2020 года - 73,8 рубля). Если курс не вернется к модельным значениям, то для сохранения стабильности валютного рынка потребуется дополнительный приток капитала в размере $18 млрд, отмечал ранее глава ведомства Максим Орешкин. Согласно базовому варианту прогноза, реальные располагаемые доходы населения в 2017 году вырастут на 1%, в 2018 году - на 1,5%, в 2019-2020 годах рост составит чуть выше 1% (после падения показателя в 2016 году на 5,9%).

Накануне Медведев на совещании с экономическим блоком кабмина обсудил вопрос о необходимости донастройки бюджетного правила с учетом более высокой цены на нефть по сравнению с показателем, заложенным в бюджет и текущий макроэкономический прогноз. При этом он указал, что дополнительные нефтяные доходы могут спровоцировать повышение инфляции свыше запланированных 4%, если их просто направить на увеличение бюджетных расходов.

Свидания в колониях и визы для ЧМ-2018

В повестке дня заседания кабмина значится шесть законопроектов. Один из них вносит изменения в Уголовно-исполнительный кодекс и устанавливает право на одно длительное свидание в год осужденным, отбывающим наказание в колонии особого режима в строгих условиях и в тюрьмах на строгом режиме. Поправки предусматривают и увеличение количества свиданий для осужденных, отбывающих наказание в строгих условиях в исправительных колониях общего и строгого режима.

Будут рассматриваться и поправки в КоАП об установлении административной ответственности за нарушения правил по созданию, замене, использованию и выдаче ключа простой электронной подписи. Ответственность предлагается распространить на органы и организации, имеющие право на такие действия. Также предлагается установить административную ответственность за нарушение правил обеспечения доступа пользователей к информации, размещенной в государственных и муниципальных информационных системах по предоставлению госуслуг в электронной форме.

Еще один законопроект устанавливает, что для въезда в Россию иностранным гражданам и лицам без гражданства - участникам спортивных соревнований чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года выдаются многократные обыкновенные гуманитарные визы, а иностранным гражданам и лицам без гражданства, принимающим участие в мероприятиях и не являющимся участниками спортивных соревнований, - многократные обыкновенные деловые или рабочие визы.

Также предлагается установить возможность въезда на территорию России для зрителей соревнований без оформления виз по удостоверяющим личность документам и по персонифицированной карте зрителя в электронной форме на период, начинающийся за 72 часа до начала первого матча и заканчивающийся в день последнего матча. Предусматривается также возможность не применять контрольно-кассовую технику в период до 31 июля 2018 года при продаже входных билетов на матчи чемпионата мира и Кубка конфедераций.

Поправки в закон о рыболовстве, которые рассмотрит кабмин, устраняют противоречия в законодательном регулировании прибрежного рыболовства и предусматривают возможность транспортировки, хранения и выгрузки в живом, свежем и охлажденном виде уловов водных биоресурсов, рыбной и другой продукции, произведенной из таких уловов. А изменения в закон о рекламе устанавливают возможность предоставления услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, подачи заявления на выдачу таких разрешений (наряду с письменной формой) в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Члены правительства рассмотрят законопроект, продлевающий до 31 декабря 2018 года срок действия соглашения ЕАЭС о реализации пилотного проекта по введению маркировки контрольными идентификационными знаками товаров из натурального меха.

В завершение кабмин рассмотрит вопрос о выделении в текущем году 13,7 млрд рублей на субсидии производителям сельскохозяйственной техники, а также о дополнении перечня инвестиционных проектов, планируемых к реализации на Дальнем Востоке, проектом по строительству свиноводческого комплекса с объемом производства до 70 тыс. голов в год в Вяземском и Хабаровском районах Хабаровского края.