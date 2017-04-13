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Страховщики в РФ могут получить право упрощенной идентификации клиентов

Экономика и бизнес
13 апреля, 0:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Проект поправок в закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма внесен в Госдуму депутатом от "Единой России" Владиславом Резником
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Законопроект о включении страховых компаний в перечень организаций, которые вправе использовать институт упрощенной идентификации - через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, информационные системы органов государственной власти, Пенсионного фонда РФ и федерального фонда ОМС - внесен в Госдуму. Проект соответствующих поправок в закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, внесенный депутатом от "Единой России" Владиславом Резником, размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Упрощенная идентификация предполагает фиксацию только сведений о фамилии, имени и отчестве клиента и данных документа, удостоверяющего его личность, и не предполагает выяснения сведений о представителях, выгодоприобретателях и бенефициарах клиента и данных, например, о целях конкретной операции. Упрощенная идентификация может быть проведена в электронной форме и по электронным копиям документов.

Сейчас право пользоваться упрощенной идентификацией есть у банков, профучастников рынка ценных бумаг, управляющих компаний, паевых инвестиционных фондов и негосударственным пенсионных фондов, а также микрофинансовых компаний. Эти организации вправе на основании договора с банком-агентом поручать ему проводить упрощенную идентификацию клиентов-физлиц, отмечается в пояснительной записке. Законопроектом предлагается расширить круг принципалов - то есть организаций, имеющих право поручать проведение упрощенной идентификации - и добавить туда страховые компании.

Включение в систему страховщиков не увеличит риск отмывания доходов, считают авторы документа. "В силу специфики договоров страхования (отсроченные выплаты в случае реализации негативных последствий в жизни граждан или в деятельности организаций) риски легализации в страховании существенно ниже, чем во многих других секторах финансового рынка", - отмечается в пояснительной записке.

При этом идентификация с помощью государственных информационных ресурсов и сервисов будет способствовать развитию онлайн-продаж и росту спроса на страховые услуги, считают инициаторы проекта.

Страховая компания будет обязана сообщать в Центробанк о лицах, которым поручила проводить упрощенную идентификацию. Кроме того, страховщик сможет отказаться от исполнения договора с таким лицом, если оно не соблюдает требования по проведению идентификации, следует из документа.

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