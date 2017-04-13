Страховщики в РФ могут получить право упрощенной идентификации клиентов

Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Коламбус" в матче плей-офф НХЛСпорт 13 апреля, 5:25
"Бостон" одержал волевую победу над "Оттавой" в первом матче плей-офф НХЛСпорт 13 апреля, 4:58
Сталлоне подал в суд на Warner Bros. за невыплаченные проценты от сборов фильмаКультура 13 апреля, 4:48
"Рейнджерс" обыграли "Монреаль" в первом матче серии плей-офф НХЛСпорт 13 апреля, 4:47
TSN: Галлант станет первым тренером в истории клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс"Спорт 13 апреля, 4:34
"Ведомости": ФАС работает над системой, стимулирующей аптеки продавать дешевые лекарстваЭкономика и бизнес 13 апреля, 4:28
Космонавт Алексей Леонов высоко оценил игру актеров и фильм "Время первых"Культура 13 апреля, 3:55
CNBC: Apple разрабатывает устройство для бесконтактного определения уровня глюкозы в кровиНаука 13 апреля, 3:51
Бились до ночи: СКА обыграл "Металлург" в самом длинном матче в истории финалов КХЛСпорт 13 апреля, 3:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Законопроект о включении страховых компаний в перечень организаций, которые вправе использовать институт упрощенной идентификации - через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, информационные системы органов государственной власти, Пенсионного фонда РФ и федерального фонда ОМС - внесен в Госдуму. Проект соответствующих поправок в закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, внесенный депутатом от "Единой России" Владиславом Резником, размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Упрощенная идентификация предполагает фиксацию только сведений о фамилии, имени и отчестве клиента и данных документа, удостоверяющего его личность, и не предполагает выяснения сведений о представителях, выгодоприобретателях и бенефициарах клиента и данных, например, о целях конкретной операции. Упрощенная идентификация может быть проведена в электронной форме и по электронным копиям документов.
Сейчас право пользоваться упрощенной идентификацией есть у банков, профучастников рынка ценных бумаг, управляющих компаний, паевых инвестиционных фондов и негосударственным пенсионных фондов, а также микрофинансовых компаний. Эти организации вправе на основании договора с банком-агентом поручать ему проводить упрощенную идентификацию клиентов-физлиц, отмечается в пояснительной записке. Законопроектом предлагается расширить круг принципалов - то есть организаций, имеющих право поручать проведение упрощенной идентификации - и добавить туда страховые компании.
Включение в систему страховщиков не увеличит риск отмывания доходов, считают авторы документа. "В силу специфики договоров страхования (отсроченные выплаты в случае реализации негативных последствий в жизни граждан или в деятельности организаций) риски легализации в страховании существенно ниже, чем во многих других секторах финансового рынка", - отмечается в пояснительной записке.
При этом идентификация с помощью государственных информационных ресурсов и сервисов будет способствовать развитию онлайн-продаж и росту спроса на страховые услуги, считают инициаторы проекта.
Страховая компания будет обязана сообщать в Центробанк о лицах, которым поручила проводить упрощенную идентификацию. Кроме того, страховщик сможет отказаться от исполнения договора с таким лицом, если оно не соблюдает требования по проведению идентификации, следует из документа.