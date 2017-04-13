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"Известия": глава Минстроя прогнозирует рекордный объем выдачи ипотеки в 2017 году

Экономика и бизнес
13 апреля, 2:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
По словам Михаила Меня, в марте нынешнего года, по предварительным данным, ипотечных кредитов было выдано на 26% больше, чем за аналогичный период 2016 года
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Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень

Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Текущий год может стать рекордным по объему ипотечного кредитования, такое мнение министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень выразил в опубликованном в четверг интервью газете "Известия".

"Прошлый год был очень хорошим для ипотеки: порядка 25% роста. Люди взяли ипотечных кредитов почти на 1,5 трлн рублей. Думаю, что этот год по объему ипотечного кредитования может стать рекордным, ипотека будет расти", - сказал он.

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По словам главы Минстроя, падение почти на 20% объема выдачи ипотеки в январе-феврале - закономерное и временное явление, так как на эти месяцы традиционно приходится отложенный спрос, а высокие показатели начала прошлого года были обусловлены риском прекращения госпрограммы по субсидированию ипотеки. "В марте этого года жилищный рынок вновь оживился, ипотека пошла вверх. В марте, по предварительным данным, выдано 150 млрд рублей ипотечных кредитов, что на 26% выше уровня 2016 года и на 10% выше уровня рекордного 2014 года", - отметил Мень.

Ранее агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) спрогнозировало объем выдачи ипотечных кредитов в 2017 г. на уровне 1,8 трлн руб., что на 22% выше, чем в 2016 г. "Можно констатировать, что ипотечный рынок преодолел последствия кризиса начала 2015 г. и в 2017 г. перейдет к росту. Мы ожидаем, что по итогам 2017 г. объемы выдачи ипотечных кредитов составят рекордные 1,8 трлн руб., а ставки по ипотеке упадут до уровня 11% и ниже", - отмечалось в сообщении агентства.

Механизм отзыва лицензий стал рычагом влияния жителей на управляющие компании

По словам министра, 279 лицензий управляющих компаний в РФ прекратили свое действие с 2015 года.

"Еще несколько лет назад люди чаще всего жаловались на управляющие компании. После введения лицензирования УК появились рычаги влияния людей на управляющую компанию, реальный механизм отзыва лицензии. Это привело к тому, что УК стали внимательнее относиться к предоставлению услуг гражданам. Однозначно говорить, что все стало безупречно, еще рано, но уже прекращено действие 279 лицензий", - отметил Мень.

Минстрой с 1 мая 2015 года ввел запрет на управление многоквартирными домами управляющими компаниями без лицензии. Лицензирование УК стало мерой, призванной обеспечить их работу по единым стандартам, а также предоставить жильцам и городским властям инструменты контроля над ними. В декабре прошлого года сообщалось о 212 отозванных лицензиях управляющих компаний, общее число выданных лицензий превышало 18 тыс.

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