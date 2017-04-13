"Ведомости": ФАС работает над системой, стимулирующей аптеки продавать дешевые лекарства

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) работает над системой расчета торговых надбавок на жизненно важные лекарства в рублях, а не в процентах от цены, что может стимулировать аптеки к возвращению в продажу недорогих лекарств. Об этом сообщает газета "Ведомости".
Отпускная цена на лекарства складывается из зарегистрированной в Минздраве по согласованию с ФАС стоимости и региональной надбавки, которая устанавливается в процентах для каждой из трех ценовых групп: до 50 рублей, от 50 до 500 рублей, от 500 рублей и выше. О том, что ФАС изучает возможность изменить способ расчета оптовых и розничных надбавок на жизненно важные лекарства, "Ведомостям" рассказала начальник отдела регулирования цен на лекарственные препараты ведомства Дарья Старых. Она отметила, что из-за процентной надбавки аптеки сейчас не заинтересованы в реализации дешевых лекарств, разрабатываемые же ФАС меры нацелены на их возвращение в систему.
По словам исполнительного директора Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилии Титовой, ФАС исполняет поручение правительства проработать систему, где надбавки на жизненно важные лекарства будут устанавливаться в рублях, а не в процентах от цены. Как сообщает газета со ссылкой на представителя вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец, подобное поручение было дано Минздраву, Минэкономразвития и ФАС. Представитель МЭР подтвердил "Ведомостям", что вопрос находится на стадии проработки.