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Объем торговли между РФ и КНР в I квартале 2017 года вырос на 29,3% до $18,1 млрд

Экономика и бизнес
13 апреля, 6:55 UTC+3 /Корр. ТАСС, Роман Баландин
Объем экспорта из Китая в Россию за указанный период вырос на 30%, объем импорта - на 43,9%
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ПЕКИН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Роман Баландин/.Торговый оборот России и Китая по итогам первого квартала 2017 года вырос на 29,3% в годовом выражении - до $18,1 млрд. Такие данные приводятся в опубликованном в четверг докладе Главного таможенного управления КНР.

За указанный период объем экспорта из Китая в Россию увеличился на 22,4% и составил $8,44 млрд. При этом объем импорта российских товаров в Китай в январе-марте вырос на 36,1% - до $9,67 млрд.

В марте 2017 года торговый оборот между двумя странами составил $6,52 млрд. В РФ экспортировано китайских товаров на сумму в $3,01 млрд, а импорт из России в Китай составил $3,51 млрд.

В докладе также говорит, что общий объем внешней торговли Китая увеличился за первый квартал текущего года на 15% в годовом выражении и достиг $899,97 млрд.

При этом китайский экспорт вырос за три месяца текущего года на 8,2% до $482,79 млрд. Импорт увеличился на 24% до $417,18 млрд. Профицит торгового баланса в первом квартале составил $65,61 млрд.

В докладе отмечается, что в марте 2017 года объем внешней торговли Китая вырос на 18,2% - до $337,29 млрд. За указанный период объем экспорта вырос на 16,4% - до $180,6 млрд, а импорт увеличился на 20,3%, составив $156,7 млрд. Профицит торгового баланса составил по итогам месяца $23,93 млрд.

Общий объем внешней торговли Китая по итогам 2016 года сократился на 6,8% и составил $3,68 трлн.

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