Правительство в 2017 г. втрое увеличило субсидии регионам на расселение аварийного жилья

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ в 2017 году почти втрое увеличило субсидии регионам на расселение аварийного жилья, всего субъекты получат 7,9 млрд рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

"Увеличены субсидии из федерального бюджета субъектам Федерации на переселение граждан из аварийного жилищного фонда - с 2,7 млрд рублей до 7,9 млрд рублей", - сказано в документе.

В нем отмечается, что 5,2 млрд рублей будут направлены в отдельные регионы. При этом лимиты помощи могут быть увеличены по решению председателя правительства, если Минстрой выступит с таким предложением.

Программа переселения граждан из аварийного жилья должна быть завершена до 1 сентября 2017 года. Однако ряд регионов не успевает выполнить ее в срок.

Программа предусматривает расселение до 1 сентября 2017 года 11,15 млн кв. м аварийного жилья или 711,5 тыс. человек. Всего осталось расселить 3,017 млн кв. м (27,08%) или 191,15 тыс. человек (26,86%). Переселением граждан из аварийного жилья занимается Фонд ЖКХ и Минстрой.

В 2016 году регионы должны были в общей сложности расселить 2,63 млн кв. м аварийного жилья. Полностью выполнили план на 2016 год 56 регионов, на 99-70% - 9 регионов, на 69-30% - 8 регионов, менее чем на 30% - 3 региона, сообщили ТАСС в Минстрое. При этом Тульская и Саратовская область вовсе не приступили к выполнению плана на 2016 год, а в Амурской области и Республике Тыва не выполнен план за 2015 год.

Как сообщил в конце марта министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, дополнительные средства на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья могут получить республики Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Забайкальский и Хабаровский края, Архангельская, Астраханская, Псковская, Саратовская области, а также Еврейская автономная область.