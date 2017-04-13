Toshiba: реорганизация и жизнь после банкротства Westinghouse Electric

Далеко не все проблемы находящейся в глубоком кризисе японской корпорации Toshiba ("Тосиба") решила процедура банкротства американской "дочки" Westinghouse Electric ("Вестингауз электрик").

После долгожданной публикации финансовой отчетности за период с апреля по декабрь 2016 года давление на японскую компанию сохранилось, потому что отчет так и не получил одобрение аудитора, и риск делистинга ее акций из первой секции Токийской фондовой биржи (ТФБ) остается. Чтобы компенсировать масштабные убытки Toshiba планирует продать выделенный в отдельную компанию бизнес по производству микрочипов и устройств памяти, а также подразделение по сборке телевизоров.

Отчет без одобрения и сопутствующие риски

В обнародованной 11 апреля после двух месячных отсрочек финансовой отчетности Toshiba говорится, что ее чистый убыток за первые три квартала 2016 финансового года (завершился 31 марта 2017 года – прим. ТАСС) составил 552,4 млрд иен ($4,97 млрд по текущему курсу). Это на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 финансового года. Почти половина убытка имеет прямое отношение к упадку бизнеса, связанного с АЭС в США, и банкротству Westinghouse Electric. Ранее руководство корпорации сделало прогноз, что чистый убыток по итогам 2016 финансового года составит 1,01 трлн иен ($9,13 млрд) – самый высокий показатель за всю историю японского бизнеса.

Решение опубликовать отчет было принято несмотря на отсутствие одобрения аудитора в лице PricewaterhouseCoopers Aarata ("ПрайсуотерхаусКуперс аарата"). Исполнительный директор Toshiba Сатоси Цунакава объяснил это отсутствием конкретных сроков получения одобрения. "Это крайне необычная ситуация, но мы все же решили опубликовать документ без участия аудитора, поскольку мы больше не можем причинять беспокойство всем заинтересованным сторонам", - сказал он на пресс-конференции 11 апреля.

Как заявил финансовый директор компнании Масаёси Хирата, соответствующий всем требованиям отчет может быть обнародован в мае, однако при этом он не исключил, что руководство пойдет на смену аудитора.

Хотя Toshiba и удалось избежать еще одной отсрочки, уложившись в намеченные сроки, риск делистинга ее акций сохраняется, поскольку сама компания продолжает находиться в контрольном списке ТФБ. Также публикация отчета без одобрения аудитора ставит под вопрос достоверность этих данных и способности корпорации усилить внутренний контроль в кризисной ситуации, чтобы обеспечить доверие более чем 400 тыс. акционеров.

Проблема с Westinghouse Electric

Westinghouse Electric была создана в 1999 году после того, как существовавшая под похожим названием с 1886 года компания прекратила свое существование в результате серии слияний и поглощений. Компания занимается проектированием и строительством ядерных реакторов, а также производством топлива для АЭС.

Toshiba приобрела Westinghouse Electric в 2006 году за $5,4 млрд в надежде получить ряд предложений по строительству реакторов в США. После аварии на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года Toshiba начала испытывать трудности в связи с отказом от строительства новых атомных объектов в самой Японии и снижением количества заказов за рубежом.

Параллельно с этим в связи с усилившимися требованиями безопасности Westinghouse Electric пришлось увеличивать расходы на строительство четырех ядерных энергоблоков в американских штатах Джорджия и Южная Каролина, что привело к росту убытков. Кризис усугубился после того, как в 2015 году Westinghouse Electric приобрела другую американскую фирму из этой же сферы CB&I Stone&Webster ("Си-би энд ай стоун энд вэбстер"). Связанные с этим издержки возросли в разы после завершения сделки по сравнению с предварительными расчетами.

После подачи документов в суд Нью-Йорка процесс банкротства Westinghouse Electric будет проходить в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве, что позволит провести реорганизацию без серьезных последствий для текущих проектов. На эти цели Westinghouse Electric потребуется около $800 млн, из которых $200 млн выделит Toshiba.

Наибольший интерес сейчас вызывает вопрос, кому отойдет принадлежащий Toshiba пакет акций Westinghouse Electric (87%). В связи с этим перед американской стороной стоит задача не допустить к сделке китайских инвесторов, поскольку речь идет о секретных технологиях атомной энергетики.

Также ряд наблюдателей вспомнили про то, что в 2014 году Министерство юстиции США выдвигало пяти китайским военным чиновникам уголовные обвинения, связанные с подозрениями в кибершпионаже. Их суть тогда сводилась к взлому компьютерных сетей частных компаний и хищению сведений, составляющих коммерческую тайну. Среди этих компаний фигурировала и Westinghouse Electric.

Кому достанется бизнес?

В течение ближайших месяцев руководство японской корпорации должно окончательно определиться с покупателем бизнеса по производству микрочипов и устройств памяти, который с 1 апреля был выделен в отдельную компанию Toshiba Memory ("Тосиба мэмори").

Как сообщила деловая газета Nikkei ("Никкэй"), к настоящему времени было отобрано четыре потенциальных участника сделки, сумма которой может составить около 3 трлн иен ($27,4 млрд). Среди них оказались тайваньская Hon Hai Precision Industry ("Хонхай пресижн индастри"), южнокорейская SK Hynix ("Эс-кей хайникс"), а также американские Broadcom ("Бродком") и Western Digital ("Вестерн диджитал"). Последняя совместно с Toshiba управляет заводом по производству микрочипов в японском городе Иоккаити и, скорее всего, будет рассматриваться в качестве приоритетного покупателя.

Этот вариант поддерживает и ряд экспертов, в частности, по мнению председателя Ассоциации корпоративных менеджеров Японии Ёсимицу Кобаяси, это поможет Toshiba обеспечить сохранность своих технологий при продаже бизнеса. "В то время, когда мы обсуждаем стратегию развития Японии, появился риск попадания крайне важных технологий производства микрочипов компании Toshiba в чужие руки. Необходимо всеми силами предотвратить утечку технологий", - отметил он.

"Поскольку сложно рассчитывать на участие других японских фирм в сделке, мы можем положиться на нашего давнего американского партнера, и этим следует ограничиться", - добавил эксперт.

Сейчас Toshiba занимает около 19,5% мирового рынка микрочипов и карт памяти, на первом месте находится южнокорейская Samsung ("Самсунг") с долей в 30,8%, на третьем - Western Digital ("Вестерн диджитал") с 15,6%.

Помимо этого, японская корпорация может продать и подразделение по производству телевизоров. Как ожидается, окончательно этот вопрос будет решен до конца марта следующего года, а сумма сделки составит несколько сотен миллионов долларов. Среди возможных покупателей рассматривается ряд китайских компаний, а также турецкий производитель бытовой техники Vestel ("Вестель"), который ранее уже занимался сборкой телевизоров Toshiba по лицензии для европейского рынка.

В 1960 году Toshiba выпустила первый в Японии цветной телевизор. Однако сейчас этот бизнес приносит корпорации только убытки, чей размер превышает 10 млрд иен ($90 млн). За период с апреля по сентябрь 2016 года ее выручка от продаж телевизоров также упала на 42% по сравнению с 2015 годом и составила 27,9 млрд иен ($252,6 млн).

Отголоски прошлых скандалов

Усиленное внимание в деятельности Westinghouse Electric и ее последующее банкротство по сути оказалось следствием финансового скандала, в который Toshiba была втянута в 2015 году. Тогда стало известно, что руководство корпорации было причастно к махинациям с финансовой отчетностью и публикации завышенных данных по прибыли. Результаты независимого аудита показали, что компания за период с 2009 по 2015 год завысила свою прибыль на 151,8 млрд иен ($1,37 млрд).

Одной из главных причин этого стало давление со стороны топ-менеджеров, пытавшихся создать иллюзию успешности производителя электроники. Кроме того Toshiba пыталась скрыть шаткое положение дел в дочерней Westinghouse Electric. В связи со скандалом тогдашний президент Toshiba Хисао Танака, а также ряд топ-менеджеров подали в отставку, а в самой компании начался процесс реорганизации систем контроля и управления. Кроме того в отношении компании был выдвинут штраф в размере 7,37 млрд иен (около $67,3 млн) за махинации с корпоративной отчетностью.

Также в результате скандала Toshiba приняла решение сократить 7,8 тысяч сотрудников на своих предприятиях внутри страны и за границей.

Кризис сильно подорвал доверие акционеров компании. За 2015 год бумаги Toshiba упали в цене на 60%. В течение 2016 им удалось несколько реабилитироваться и приблизиться к прошлому уровню, однако возникшие в начале года риски банкротства Westinghouse Electric вновь привели к масштабному обвалу акций.

Алексей Заврачаев, Токио