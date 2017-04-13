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Итальянская делегация представит на Ялтинском форуме проекты по медицине и туризму

Экономика и бизнес
13 апреля, 12:45 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
Представитель совета области Венето заявил, что регион всегда "выступал против бессмысленных и вредных антироссийских санкций"
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РИМ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Представительная делегация Италии примет участие в Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет с 20 по 22 апреля в Крыму. Об этом сообщил ТАСС член регионального совета области Венето Лучано Сандона. 

В состав делегации вошли политики, парламентарии и предприниматели как из регионального совета Венето, так и из других итальянских областей, в том числе Ломбардии, а также депутаты национального парламента, вице-секретарь партии "Лига Севера".

По словам Сандоны, делегация везет конкретные проекты. "Один из них касается медицинской сферы, другой - туристической индустрии", - рассказал он, уточнив, что итальянская сторона подготовила проект открытия клиники, специализирующейся на женском здоровье, которая включает центр по лечению бесплодия и искусственному оплодотворению.

"Второй проект касается сотрудничества в области развития туризма. Мы готовы делиться опытом в любых областях. Мы заинтересованы в сотрудничестве в сельском хозяйстве, виноделии", - подчеркнул Сандона.

Представитель регионального совета подчеркнул, что Венето всегда "выступала против бессмысленных и вредных антироссийских санкций, от которых экономика наших регионов потерпела огромные убытки". "Мы последовательно пытаемся преодолеть эти ограничения", - добавил Сандона.

Венето была первой итальянской областью, принявшей почти год назад резолюцию, которая призывает к отмене антироссийских санкций и признанию статуса Крыма. Представители Венето и Ломбардии через свои ассоциации первыми наладили контакты с полуостровом, и местные предприниматели уже побывали с там с деловыми поездками. В рамках подготовки к Ялтинскому форуму крымская делегация приезжала в Венето.

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Ялтинский экономический форум – 2017
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