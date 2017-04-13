Итальянская делегация представит на Ялтинском форуме проекты по медицине и туризму

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РИМ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Представительная делегация Италии примет участие в Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет с 20 по 22 апреля в Крыму. Об этом сообщил ТАСС член регионального совета области Венето Лучано Сандона.
В состав делегации вошли политики, парламентарии и предприниматели как из регионального совета Венето, так и из других итальянских областей, в том числе Ломбардии, а также депутаты национального парламента, вице-секретарь партии "Лига Севера".
По словам Сандоны, делегация везет конкретные проекты. "Один из них касается медицинской сферы, другой - туристической индустрии", - рассказал он, уточнив, что итальянская сторона подготовила проект открытия клиники, специализирующейся на женском здоровье, которая включает центр по лечению бесплодия и искусственному оплодотворению.
"Второй проект касается сотрудничества в области развития туризма. Мы готовы делиться опытом в любых областях. Мы заинтересованы в сотрудничестве в сельском хозяйстве, виноделии", - подчеркнул Сандона.
Представитель регионального совета подчеркнул, что Венето всегда "выступала против бессмысленных и вредных антироссийских санкций, от которых экономика наших регионов потерпела огромные убытки". "Мы последовательно пытаемся преодолеть эти ограничения", - добавил Сандона.
Венето была первой итальянской областью, принявшей почти год назад резолюцию, которая призывает к отмене антироссийских санкций и признанию статуса Крыма. Представители Венето и Ломбардии через свои ассоциации первыми наладили контакты с полуостровом, и местные предприниматели уже побывали с там с деловыми поездками. В рамках подготовки к Ялтинскому форуму крымская делегация приезжала в Венето.