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Россия и Белоруссия пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны по цене на газ

Экономика и бизнес
13 апреля, 12:31 дата обновления: 13 апреля, 12:45 UTC+3
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что "они в целом понятны и прозрачны"
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© AP Photo/Sergei Grits

ГОРКИ, 13 апреля. /ТАСС/. РФ и Белоруссия пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны по цене на газ и поставкам нефти. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Сегодня мы пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны. И важно, что они в целом понятны и прозрачны", - сказал глава кабмина.

По его словам, правительство сегодня планирует утвердить протокол, который определяет объемы поставок российской сырой нефти в период с 2017 по 2024 годы в размере 24 млн т ежегодно трубопроводным транспортом.

"Второй (протокол - прим. ТАСС) устанавливает порядок определения цены на газ для Белоруссии в период до 31 декабря 2019 года и предусматривает разработку в срок до 1 января 2018 года предложения по программе формирования общего рынка газа евразийского экономического союза к 2025 году", - сказал глава правительства.

Он отметил, что третий протокол содержит правила доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере транспортировки газа. "Вместо ранее применяемых норм будут применяться нормы Евразийского экономического союза. Протокол затронет в том числе и вопросы ценообразования и тарифной политики", - сообщил Медведев.

Пр его словам, сложная ситуация во взаимоотношениях двух стран возникла не по вине России. "В этом затянувшемся не по нашей вине газовом споре было немало сложных моментов. Это и долг за уже поставленный Белоруссии газ, и будущая цена на газ, и формирование единого рынка в рамках Евразийского союза. К сожалению для нас, в какой-то момент наши партнеры просто перестали платить в полном объеме по контракту, образовалась значительная задолженность", - сказал Медведев.

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