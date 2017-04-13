Аксенов считает, что благодаря Ялтинскому форуму в Европе узнают правду о Крыме

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что благодаря проведению Ялтинского международного экономического форума жители стран Европы могут узнать правду о событиях, происходящих в Крыму. Такое мнение он выразил в ходе телемоста, организованного ТАСС.
"Политическое значение форума даже выше, чем экономическое, потому что очень много дипломатов, политиков, журналистов приезжает на форум. Благодаря этому жители европейских стран узнают правду", - отметил Аксенов. Он также назвал политическое значение форума "неоценимым".
III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет 20-22 апреля, его участниками станут не менее 1,5 тыс. человек из 40 стран мира. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.
В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. На II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.