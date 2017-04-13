Минпромторг не фиксирует перебоев с поставками продуктов в магазины РФ

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Минпромторг не фиксирует перебоев с поставками продуктов или сокращения ассортимента в российских магазинах. Об этом журналистам заявил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"Мы мониторим ситуацию в торговле, соответственно общаемся и с крупными торговыми сетями, и с региональными. Пока у нас каких-то сигналов от торговой отрасли о том, что есть перебои с поставками товаров, нет", - сказал он.

Евтухов подчеркнул, что большинство ритейлеров доставляют продукцию сами со своих логистических центров.

"Как потребитель сам, я бы не сказал, что у нас сократился продуктовый ассортимент на полках магазинов", - добавил он.

Ранее Роспотребнадзор уже опроверг появившиеся в СМИ сообщения о сокращении ассортимента продуктов питания в российских магазинах

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Общество защиты прав потребителей "Общественный контроль" сообщила, что за последний месяц зарегистрировано 116 обращений из 34 регионов, в которых граждане указывают на факты заметного снижения ассортимента продуктов питания в розничных магазинах и сообщают о росте цен на отдельные позиции. При этом наблюдается тенденция роста числа таких обращений, отметили в организации.

По данным общества, возможны перебои с поставками широкого перечня товаров: свинины, говядины, овощей, муки, сахара, яиц, некоторых видов круп, фруктов, гигиенических и моющих средств. Наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация в Дагестане, Коми и Бурятии, Иркутской, Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Самарской областях, Пермском, Красноярском, Хабаровской краях и Санкт- Петербурге.