Минпромторг не фиксирует перебоев с поставками продуктов в магазины РФ

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Минпромторг не фиксирует перебоев с поставками продуктов или сокращения ассортимента в российских магазинах. Об этом журналистам заявил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
"Мы мониторим ситуацию в торговле, соответственно общаемся и с крупными торговыми сетями, и с региональными. Пока у нас каких-то сигналов от торговой отрасли о том, что есть перебои с поставками товаров, нет", - сказал он.
Евтухов подчеркнул, что большинство ритейлеров доставляют продукцию сами со своих логистических центров.
"Как потребитель сам, я бы не сказал, что у нас сократился продуктовый ассортимент на полках магазинов", - добавил он.
Ранее Роспотребнадзор уже опроверг появившиеся в СМИ сообщения о сокращении ассортимента продуктов питания в российских магазинах
Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Общество защиты прав потребителей "Общественный контроль" сообщила, что за последний месяц зарегистрировано 116 обращений из 34 регионов, в которых граждане указывают на факты заметного снижения ассортимента продуктов питания в розничных магазинах и сообщают о росте цен на отдельные позиции. При этом наблюдается тенденция роста числа таких обращений, отметили в организации.
По данным общества, возможны перебои с поставками широкого перечня товаров: свинины, говядины, овощей, муки, сахара, яиц, некоторых видов круп, фруктов, гигиенических и моющих средств. Наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация в Дагестане, Коми и Бурятии, Иркутской, Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Самарской областях, Пермском, Красноярском, Хабаровской краях и Санкт- Петербурге.