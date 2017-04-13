Zara откроет производство одежды в России

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Испанский ритейлер Zara, принадлежащий Inditex Group, заключил контракт на производство одежды в России, сообщил журналистам замминистра торговли и промышленности Виктор Евтухов.

"Они уже заключили два контракта: на Zara Home и на производство одежды", - заявил он.

О заключении контракта на производство товаров под брендом Zara Home в России сообщалось ранее.

Евтухов также отметил, что в планах компании на 2017 год увеличить количество изделий, произведенных на территории России. "В 2017 году они планируют продать порядка миллиона изделий, произведенных в нашей стране", - пояснил Евтухов.

При этом Zara планирует расширить пул российских партнеров и в ближайшее время протестирует российские предприятия. "В ближайшее время из головного офиса, из Испании, приедут специалисты и будут тестировать наши предприятия. Мы предоставили список (предприятий - прим. ТАСС), они отберут то, что им нужно, объем контактов увеличится", - пояснил замминистра.

По его словам, расширение производства иностранных брендов в России является многофакторным процессом, в частности, важны желание местных производителей работать на контрактное производство и возможность удовлетворять требованиям качества.

"Главное, чтобы наши производители могли удовлетворять их требования. Есть многие производители, которые говорят, что не хотят отшивать чужие бренды, интересно работать со своими. Они не готовы на контрактное производство. Так что здесь работает совокупность факторов и должно быть желание с обеих сторон", - отметил Евтухов.

Inditex Group основана в 1985 году испанским бизнесменом Амансио Ортегой.

Группа Inditex управляет более чем 6,64 тыс. магазинами в 88 странах мира под брендами Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Zara Home, Stradivarius, Uterque и т.д.