Кабмин принял за основу базовый вариант макропрогноза на 2017 год

ГОРКИ, 13 апреля. /ТАСС/. Правительство приняло за основу базовый вариант макропрогноза на 2017 год и плановый период 2018-2020 годов и продолжит принимать меры для достижения целевого варианта, сообщили журналистам в пресс-службе кабмина.

"Базовый вариант принят за основу. При этом будет продолжена работа по принятию необходимых мер для достижения целевого сценария развития", - сообщили в пресс- службе.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на заседании правительства представил уточненный макропрогноз на 2017 год и плановый период до 2020 года. Прогноз был представлен в трех сценариях: консервативном, базовом и целевом.