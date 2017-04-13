Кабмин принял за основу базовый вариант макропрогноза на 2017 год

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ГОРКИ, 13 апреля. /ТАСС/. Правительство приняло за основу базовый вариант макропрогноза на 2017 год и плановый период 2018-2020 годов и продолжит принимать меры для достижения целевого варианта, сообщили журналистам в пресс-службе кабмина.
"Базовый вариант принят за основу. При этом будет продолжена работа по принятию необходимых мер для достижения целевого сценария развития", - сообщили в пресс- службе.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на заседании правительства представил уточненный макропрогноз на 2017 год и плановый период до 2020 года. Прогноз был представлен в трех сценариях: консервативном, базовом и целевом.