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Глава МЭР прогнозирует рост доходов населения в 2017 году на 1%

Экономика и бизнес
13 апреля, 13:47 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 13, апреля. /ТАСС
Оборот розничной торговли может увеличиться на 2%
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ГОРКИ, 13 апреля. /ТАСС/. Рост доходов населения в 2017 году может достигнуть 1%, рост оборота розничной торговли - 2%. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на заседании правительства.

"Основу для восстановления потребительского спроса дадут растущие реальные располагаемые доходы населения. Мы ожидаем небольшого роста в 2017 году на 1%. Это произойдет из-за роста заработных плат в реальном выражении, поддержку доходам окажет и динамика социальных трансфертов", - сказал Орешкин.

Он добавил, что важную роль в этом сыграла индексация пенсий, которая на 1% превысит в этом году уровень среднегодовой инфляции.

"После роста доходов населения, а также оживления потребительского кредитования, ожидается рост оборота розничной торговли примерно на 2%", - сказал министр.

Орешкин напомнил, что рецессия закончилась в середине прошлого года и экономика вошла в новую фазу роста.

"В текущем году мы ожидаем восстановительный рост экономики на уровне 2%. В отличии от 2016 года, когда рост был только в торговых секторах, таких как промышленность и сельское хозяйство, сейчас оживление экономической активности будет носить более широкий характер", - считает он.

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Орешкин, Максим Станиславович
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