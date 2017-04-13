Австрийский депутат призвал отметнить антироссийские санкции

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Введенные в отношении России санкции необходимо отменить, потому что они бессмысленны и неоправданны. Такое мнение высказал председатель комитета по здравоохранению Национального совета Австрии, заместитель председателя фракции Австрийская партия свободы Дагмар Белакович-Йеневайн в ходе телемоста, организованного ТАСС.

"Я думаю, что экономические санкции, которые были наложены на Россию, несправедливы, бессмысленны и неоправданны, их надо отменить", - сказала она, отметив, что партия, которую она представляет, всегда выступала за сближение Австрии с Россией.

"Мы всегда выступали за снятие санкций. Но, австрийское правительство, к сожалению, идет в русле тех указаний, которые поступают из ЕС. Хотя будущее Европы - в сотрудничестве с Россией", - подчеркнула депутат.

Белакович-Йеневайн также высоко оценила потенциал Ялтинского международного экономического форума. "Проведение форумов такого плана, с многочисленным участием иностранных делегаций, демонстрирует стремление России к открытости. Поэтому я считаю, что таким событиям как Ялтинский форум, необходимо придавать большую значимость", - добавила она.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет 20-22 апреля, его участниками станут не менее 1,5 тыс. человек. Свое участие в мероприятии подтвердили представители из 50 стран. Стратегическим информационным партнером форума является информационное агентство ТАСС.

В этом году, как ожидается, в ходе ЯМЭФ будут заключены контракты на сумму более 100 млрд рублей. В 2016-м на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. На I ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.