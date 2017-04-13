Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 13%

КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 14% до 13%. Об этом на брифинге заявила глава регулятора Валерия Гонтарева.

"Правление национального банка приняло решение о снижении учетной ставки до 13% с 14 апреля 2017 года. Возобновление цикла смягчения монетарной политики согласовывается с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2019 годах и предоставит поддержку темпам экономического роста", - сказала она.

В марте 2017 года Нацбанком Украины была установлена учетная ставка на уровне 14%.

Рост экспорта

НБУ прогнозирует, что в 2017 году украинский экспорт покажет рост впервые с 2012 года, заявила Гонтарева.

"В этом году экспорт товаров впервые с 2012 года продемонстрирует рост на 11%. Увеличатся поставки железной руды, которая появится в результате прекращения поставок на металлургические предприятия в зоне АТО (силовая операция в Донбассе - прим. ТАСС). Также вырастет экспорт продовольствия и машиностроения", - сказала она.

Гонтарева отметила, что блокада поспособствует росту импорта, однако она не уточнила показатели.

"Во-первых, из-за прекращения поставок из неподконтрольных территорий вырастет импорт угля и кокса. Будет высоким импорт машиностроения из-за увеличения спроса аграриев. На фоне роста потребительского спроса вырастет импорт продовольствия", - добавила она.

В конце января 2017 года украинские радикалы заблокировали железнодорожные пути, связывающие Украину с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса (ДНР и ЛНР). В результате этого страна столкнулась с острым дефицитом угля, 15 февраля правительство ввело на месяц режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Позднее блокада была закреплена на официальном уровне - Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны временно приостановил все транспортное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.