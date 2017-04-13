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Украинский парламент принял закон о рынке электроэнергии

Экономика и бизнес
13 апреля, 14:50 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, апреля. /ТАСС
Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко назвала это мегакоррупционной сделкой
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КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Верховная рада приняла во втором чтении закон о рынке электроэнергии на Украине. За соответствующий документ проголосовали 277 депутатов из 226 необходимых.

Ранее сегодня поддержку законопроекту о рынке электроэнергии выразило представительство ЕС на Украине, заявив о его важности и актуальности. "Это будет важным шагом на пути к конкурентному и открытому рынку электроэнергии на Украине, что приблизит его к тому, как рынки электроэнергии работают в ЕС", - отметили в представительстве ЕС. Данный законопроект, как отмечено в заявлении, предусматривает более эффективное использование электроэнергии, а также является еще одним шагом на пути к интеграции с рынками электроэнергии ЕС.

Однако в зале украинского парламента, несмотря на лоббирование документа со стороны ЕС, не было единства во время его обсуждения, в частности ярым противником принятия законопроекта выступила фракция "Батькивщины". Так, по мнению ее лидера, экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, это приведет к удорожанию электроэнергии.

"Это лоббистский, коррупционный закон, который "забирает" у украинцев атомную электроэнергию, гидроэлектроэнергию, которую мы потребляли 25 лет напрямую, без посредников. И цена на эту электроэнергию была значительно ниже цены на тепловую", - заявляла она ранее. Учитывая это, Тимошенко предупредила, что речь идет "о мегакоррупционной сделке, которая приведет к тотальному подорожанию электроэнергии для потребителей и узакониванию специальных посредников, которые будут покупать у государства дешевую атомную и гидроэлектроэнергию и продавать ее за границу".

22 сентября 2016 года Верховная рада приняла в первом чтении законопроект "О рынке электрической энергии на Украине". Он предусматривает ликвидацию существующей модели рынка "оптового покупателя", когда все производители реализуют электроэнергию в виртуальный оптовый рынок, на котором государственное предприятия "Энергорынок" формирует единую среднюю цену на электроэнергию для энергопоставляющих компаний. Вместо этого на Украине намерены создать ряд смежных рынков электроэнергии, которые действуют в связке друг с другом. Среди главных новшеств реформы - положение о том, что энергопоставщики смогут сами выбирать производителей электроэнергии (так называемый рынок двусторонних договоров) и далее реализовывать ее конечным потребителям.

6 апреля текущего года украинский парламент не смог принять законопроект в целом, и он был отправлен на повторное второе чтение.

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