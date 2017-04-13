Минимальная цена за бутылку водки будет увеличена до 205 рублей

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов направило на регистрацию в Минюст приказ об увеличении минимальной розничной цены на водку в размере 205 рублей за бутылку 0,5 литра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина. Сейчас она составляет 190 рублей.

"Данная цена учитывает рост инфляции и акцизов, с одной стороны, с другой стороны, увеличение стоимости водки не будет чрезмерным, не создаст таким образом стимулов для увеличения теневого рынка крепкой алкогольной продукции", - отметили в Минфине.

Эту же информацию подтвердила ТАСС пресс-секретарь вице-премьера РФ Александра Хлопонина (курирует алкогольную отрасль) Наталья Платонова. По ее словам "205 рублей - это консолидированное решение, которое обеспечивает баланс всех интересов на рынке".

В конце марта глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов заявлял, что Минфин согласует единый алгоритм для автоматического расчета минимальной розничной цены на водку. По его словам, расчет минимальной цены на водку будет проводиться 1-2 раза в год с учетом ставки акциза и надбавок производителей.

Ранее вице-премьер РФ Александр Хлопонин выступил за повышение минимальной розничной цены на водку со 190 руб. до 219 руб. за бутылку 0,5 л. Однако Минфин считает, что цена должна быть установлена на уровне 205 руб. Вопрос о повышении минимальной цены встал после увеличения ставки акциза на крепкие алкогольные напитки с 1 января 2017 г. - с 500 руб. за л спирта до 523 руб.