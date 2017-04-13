Цены на бензин в России за неделю выросли на 6 копеек

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России за прошедшую неделю - с 3 по 9 апреля - выросли на 6 копеек и составили 37,28 руб. за л, а цены на дизтопливо снизились на одну копейку - до 37,6 руб. за л. С начала года бензин подорожал на 2,2%, дизельное топливо - на 2,6%, сообщается в материалах Росстата.

В частности, средняя потребительская цена на бензин марки Аи-76/Аи-80 на 10 апреля увеличилась по сравнению с прошлой неделей на 2 копейки и составила 33,97 руб. за л, Аи-92/Аи-93 подорожал на 6 копеек, до 36,13 руб., а Аи-95 и выше - также на 6 копеек, до 39,33 руб.

За прошедшую неделю в 44 центрах субъектов России отмечался рост цен на бензин. Больше всего цены на него увеличились в Махачкале - на 2,7% и Саранске - на 0,8%. Снижение цен на бензин на 0,4% зафиксировано в Петропавловске-Камчатском, на 0,1% - в Кирове.

В Москве за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге - на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т.п.) можно было приобрести по цене от 34,80 до 37,60 рубля за литр, марки Аи-95 и выше - от 37,90 до 41,90 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т.п.) стоил от 35,00 до 36,89 рубля, марки Аи-95 и выше - от 38,30 до 40,94 рубля за литр.