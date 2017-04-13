Вилюйская ГЭС-3 к 2020 году планирует выйти на проектную выработку электроэнергии

МИРНЫЙ, 13 апреля. /ТАСС/. Вилюйская ГЭС-3 (Светлинская ГЭС), расположенная в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) и предназначенная для развития алмазодобывающей промышленности арктических районов, планирует к 2020 году выйти на проектную выработку электроэнергии в объеме в 1,2 млрд киловатт в год. Как сообщили корреспонденту ТАСС в администрации ГЭС, для этого на станции планируется запустить четвертый гидроагрегат.

"Западный энергорайон Якутии развивается. К 2020 году мы сможем выйти на проектную выработку электроэнергии, которая составляет 1,2 млрд киловатт в год. Сейчас станция в год вырабатывает 800 млн киловатт электроэнергии в год. Для достижения проектной мощности по выработке электроэнергии мы планируем запустить четвертый гидроагрегат к данному сроку", - уточнили на ГЭС.

Там добавили, что на данный момент на ГЭС работает три гидроагрегата, запущенные в 2004, 2005 и 2008 годах. Первый гидроагрегат находится на плановом ремонте. Его планируют запустить до конца года. "На электроснабжении это никак не отразилось", - подчеркнули на ГЭС.

Кроме того, ГЭС решает вопрос о возвращении себе подстанции Вилюй мощностью 110 киловатт, которая была передана в аренду Якутскэнерго. "Мы не можем работать на одной линии, поэтому решаем вопрос о возвращении подстанции для надежного электроснабжения", - подчеркнули на ГЭС.

Вилюйская гидроэлектростанция - 3 (Светлинская ГЭС) - расположена на реке Вилюй в Якутии и входит в Вилюйский каскад ГЭС. Она предназначена для энергоснабжения алмазодобывающей промышленности, перспективной добычи других полезных ископаемых Якутии (в частности, нефти и газа), а также для энергоснабжения жилищно-коммунальной сферы (планируется перевод на электроотопление нескольких поселков). Работает на изолированную от ЕЭС систему, входит в состав АК "Алроса".