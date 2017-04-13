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"Лукойл" не будет продавать свои АЗС

Экономика и бизнес
13 апреля, 16:33 дата обновления: 13 апреля, 16:59 UTC+3
Руководитель компании Вагит Алекперов отметил, что "Лукойл" модернизирует свои АЗС
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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 13 апреля. /ТАСС/. Компания "Лукойл" не будет продавать свои автозаправочные станции, сообщил руководитель компании Вагит Алекперов.

"Прошла информация, что мы продаем все эти АЗС... Разрабатывая стратегию на десять лет, наши стратеги сделали предложение по продаже розничной сети, управление не согласилось", - сказал Алекперов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что "Лукойл" модернизирует свои АЗС. В ряде стран компания, указал Алекперов, продает свои активы: на Украине, в Литве, Эстонии, Латвии и Польше. В других странах присутствие увеличивается, например в Голландии и Бельгии.

Алекперов сообщил, что в России функционирует около 3 тысяч автозаправочных станций "Лукойла".

Информация по АЗС

Ранее источник в "Лукойле" сообщал ТАСС, что компания к концу года может принять решение о продаже всех своих АЗС в России. По его словам, компания уже получила три предложения о покупке, и планировала вскоре отправить предложения потенциальным иностранным инвесторам. По информации собеседника агентства, руководству "Лукойла" было предложено несколько вариантов реализации сбытового бизнеса: продать заявленную ранее треть сети АЗС тремя частями в течение года - по 10% в квартал, посмотреть на рыночную конъюнктуру и при негативных факторах продать все российские АЗС целиком в течение ближайших двух лет. По его словам, руководство "Лукойла" выбрало второй вариант.

Ранее Алекперов уже заявлял, что компания рассматривает возможность продажи низкорентабельных активов, в том числе заправок и Ухтинского нефтеперерабатывающего завода.

Первый вице-президент компании Владимир Некрасов в свою очередь говорил, что инвестиционный комитет "Лукойла" в июле рассмотрит предложение о продаже Ухтинского НПЗ и части АЗС, решение может быть утверждено в октябре-ноябре. При этом АЗС и нефтеперерабатывающий завод могут быть проданы отдельно.

Ухтинский НПЗ введен в эксплуатацию в 1934 году и вошел в состав "Лукойла" в 1999 году. На предприятии ежегодно перерабатывается более 4 млн тонн нефти, продукция завода также поставляется за рубеж.

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