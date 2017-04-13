Дворкович: Москва и Минск договорились о ряде совместных инвестпроектов

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Россия и Белоруссия договорились о ряде совместных инвестиционных проектов. Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Он также сообщил, что Россия и Белоруссия полностью урегулировали возникшие проблемы и перешли на новый этап сотрудничества по нефти и газу.

"Белоруссия и РФ подписали четыре соглашения, которые полностью урегулируют вопросы в нефтегазовой сфере, которые возникли в последние полтора года и были связаны с поставками газа из РФ в Республику Беларусь и оплатой соответствующих поставок", - сказал Дворкович.

"Также мы продолжаем взаимодействие по всем остальным вопросам экономического развития, предлагаем друг другу интересные, взаимовыгодные инвестиционные проекты. Снимаем проблемные вопросы и по агропромышленному комплексу, по многим другим направлениям. Рассчитываем на сотрудничество в высокотехнологичных сферах. У нас большое поле для деятельности", - рассказал Дворкович.

По словам Дворковича, Россия и Белоруссия в течение недели будут проводить переговоры по общему рынку газа и электроэнергии.

"Перечисление (долга Белоруссии за газ - прим. ред.) позволило нам теперь перейти к новому этапу (сотрудничества) в нефтегазовой сфере", - сказал он.

"Мы четко прописали, что мы должны до конца этого года разработать базовое положение о порядке формирования и функционирования единого рынка газа", - сказал он.

"Договорились, что в ближайшие месяцы, а работа начнется уже в ближайшие недели, будут проведены переговоры по "дорожной карте" создания общего рынка газа и общего рынка электроэнергии на пространстве ЕАЭС. Мы надеемся договориться именно в таком формате. Но если мы найдем общие подходы с нашими белорусскими друзьями, а где-то еще не успеем договориться с другими коллегами, не исключаем, что заключим и двусторонние договоренности, которые позволят двигаться к общему рынку газа и электроэнергии", - сказал он.

Дворкович добавил, что буквально в течение часа будут подписаны с участием "Газпрома" все необходимые документы, которые установят контрактные отношения и позволят уйти от всех нынешних и дальнейших претензий в отношений прошлых поставок - 2015 и 2016 года, а также будущих - до 2019 включительно.

Дворкович сообщил, что цена на газ для Белоруссии с понижающим эффектом в 2018-2019 гг., составит менее $130 за 1 тыс. куб. м.

"К контрактной цене будут применяться понижающие коэффициенты, которые приведут цены к заранее согласованному уровню, прописанному в наших соглашениях. Эти цены, могу сразу сказать, составляют менее $130 (за 1 тыс. куб. м газа - прим. ред.)", - сказал он и добавил, что цена будет формироваться с понижающим эффектом в 2018 и 2019 годах.

Он также заявил, что страны будут стремится перейти на взаиморасчеты по газу и нефти в рублях. "В целом по всем направлениям, с разными странами, включая тем более Республику Беларусь, мы считаем, что этот тренд правильный", - сказал он. Дворкович также добавил, что уже в этом году стороны могут достигнуть договоренности о взаиморасчетах в рублях.

"Механизмы ценообразования мы, конечно же, обсуждали, но пока окончательно не зафиксировали. Мы перечислили эти варианты в разных протоколах, это и переход на рублевые цены, различные варианты привязки, другие механизмы закупки газа. У нас рынок газа трансформируется, повышается доля независимых производителей. Постепенно увеличивается роль биржи", - добавил он.

Кроме того, по его словам, стороны нашли механизмы, которые позволяют Белоруссии дополнительно субсидировать внутренние цены на газ и уже для конечных получателей установить более низкую стоимость.

Вице-премьер подчеркнул, что соглашение России и Белоруссии не подразумевает реэкспорт нефти.

"Никакого реэкспорта не будет", - сказал он.

При этом Дворкович отметил, что из 24 млн тонн нефти, которую Россия будет беспошлинно поставлять Белоруссии, на переработку в этой стране пойдет не менее 18 млн тонн. В то же время вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко не стал отвечать на вопрос, куда пойдут оставшиеся объемы нефти.

Дворкович, в свою очередь, заметил, что российские компании имеют все возможности для поставки в Белоруссию 24 млн тонн нефти в год, подчеркнув, что состав этих компаний не изменился. Он, в частности, назвал "Лукойл", "Роснефть" и "Сургутнефтегаз".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что Белоруссия до конца года будет платить за российский газ по $130 за 1 тыс. куб. м. По его словам, стороны достигли компромисса в нефтегазовых вопросах, договорившись о компенсации высокой, по мнению белорусской стороны, цены на газ для Белоруссии за счет реэкспорта нефти.

Так, в течение ближайших лет "денежные средства перетаможки 6 млн т нефти ежегодно будут поступать в бюджет Белоруссии", говорил он. По словам Лукашенко, Минск от этого в текущем году получит дополнительно $500 млн.