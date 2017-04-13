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Министр экономики Японии может принять участие в ПМЭФ-2017

Экономика и бизнес
13 апреля, 17:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Президент "Деловой России" Алексей Репик отметил, что японская сторона проявляет большой интерес к бизнесу с России
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, назначенный недавно на должность министра по делам сотрудничества с Россией в области экономики, может принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в начале июня. Об этом сообщил ТАСС председатель Российско-японского делового совета, президент общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик.

"Приезжают (на форум - прим. ТАСС) главы крупнейших (японских - ред.) компаний из целого ряда отраслей, параллельно с ними мы ждем и визита министра экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который был специально назначен на позицию, в том числе, и министра по взаимоотношениям с Россией", - сказал он.

По его словам, на форуме ожидается беспрецедентное присутствие первых лиц японских компаний, которые крайне редко приезжали в Россию. Это президент и CEO компании Mitsui & Co Тацуо Ясунага, председатель правления компании Kawasaki Heavy Industries Сигэру Мураяма, председатель совета директоров Marubeni Тэруо Асада.

"Мы рассчитываем, что Сэко будет принимать участие в программе форума, и, в том числе, в страновом диалоге. В программе форума есть большое мероприятие, называется "Страновой диалог: Россия - Япония". На нем ожидаем активного участия не только представителей бизнеса, но и господина Сэко. Параллельно достаточно много общих секций, которые наполнялись и за счет руководителей японских компаний, которые приедут на форум. Японская повестка будет очень заметна наряду с индийской повесткой", - добавил Репик.

Он отметил, что японская сторона проявляет большой интерес к бизнесу с РФ, в частности уже началась деятельная реализация плана из восьми пунктов, которые предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Репик выразил надежду, что в форуме примут участие и компании из современных секторов телекома (Softbank), а также интернет-торговли (в лице компании Rakuten). Также, по словам Репика, в форуме может принять участие известная японская компания Fujifilm, которая прежде занималась производством фотоаппаратной пленки, а теперь занимается новыми технологиями в области косметики, медицины и других сфер. "Эта компания может поделиться своим опытом с российскими коллегами - как находить в себе силы для перезапуска производства, когда старая бизнес-модель перестает быть рентабельной", - предположил Репик.

В этот раз японская делегация на ПМЭФ формируется и с учетом региональной повестки, добавил он. "В сентябре, перед Восточным форумом у нас будет будет большая бизнес- миссия на Хоккайдо. И мы ждем представителей префектуры Хоккайдо, самой близкой к России, тоже с визитом на питерский форум", - сказал он.

Ряд контрактов между РФ и Японией будет подписан в апреле в рамках визита премьер-министра Японии в Москву, какие-то будут подписаны на площадке ПМЭФ, а какие-то будут готовы к подписанию к Восточному экономическому форуму, который пройдет в сентябре, добавил Репик.

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