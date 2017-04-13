Работа с правоохранителями предотвратила в 2016 году ущерб Россельхозбанку на 10 млрд руб.

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Ущерб на 10 млрд рублей от мошенничеств с получением кредитов в Россельхозбанке удалось предотвратить в 2016 году благодаря взаимодействию с правоохранительными органами. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России со ссылкой на данные представителя банка.

13 апреля в Генпрокуратуре прошло заседание экспертной группы при межведомственной рабочей группе по противодействию правонарушениям в сфере экономики с участием представителей Россельхозбанка, СК, МВД и ФСБ. "Предметом обсуждения явилась проводимая АО "Россельхозбанк" и правоохранительными органами работа, направленная на привлечение к ответственности лиц, получивших кредиты обманным путем, а также на возмещение причиненного кредитной организации материального ущерба", - сообщили в Генпрокуратуре.

Вместе с тем, отметили в надзорном ведомстве, "остаются распространенными неправомерные действия заемщиков банка", а также факты ненадлежащей работы правоохранительных органов при проведении доследственных проверок по заявлениям банка и расследовании уголовных дел.

Россельхозбанк является системообразующим банком со 100-процентным участием государства в уставном капитале и причиненный ему ущерб влечет негативные последствия для развития сельскохозяйственной отрасли. По итогам заседания "признана необходимость активизации взаимодействия и оперативного обмена информацией", а также надзора за результатами проверок и расследованием уголовных дел по материалам банка.