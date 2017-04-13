В Мурманской области за год более чем на треть выросло количество рабочих вакансий

МУРМАНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Потребность в работниках на предприятиях Мурманской области за год выросла более чем на треть. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам заседания рабочей группы по вопросам социально-экономического развития, занятости населения и мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих предприятий области.

"По сравнению с прошлым годом на 37% увеличилась заявленная работодателями потребность в работниках", - сказали в пресс-службе. На данный период в центрах занятости населения имеются сведения о наличии 9980 свободных вакансий. При этом в службе занятости зарегистрировано 7796 безработных граждан, что на 8% меньше, чем годом ранее.

Причин у позитивной динамики несколько. Среди них - поддержка властями сектора малого бизнеса. По данным регионального правительства, за 2016 год было создано 37 новых субъектов малого и среднего предпринимательства.

Крупные промышленные предприятия также вносят вклад в социальную стабильность. В последние годы в регионе отмечается рост промпроизводства, в первую очередь это касается горнодобывающего сектора.

В связи с расширением деятельности предприятий "Норникеля", на них растет численность сотрудников. Как сообщили ТАСС в компании, общая численность работающих в Кольской ГМК (филиал "Норникеля") и ее дочерних обществах превысила в 2016 году 10,2 тыс. человек (2014 г. - 9507 человек, 2015 г. - 9839 человек).