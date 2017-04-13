Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МЭР и врио губернатора Новгородской области вошли в состав набсовета АСИ

Экономика и бизнес
13 апреля, 19:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Из набсовета при этом исключены экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, врио главы Удмуртии Александр Бречалов и вице-президента ТПП Владимир Дмитриев
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин и временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин вошли в состав наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом говорится в тексте указа, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Также в состав наблюдательного совета вошли председатель государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) Сергей Горьков, президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Согласно тексту документа, исключены из списка членов наблюдательного совета экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, врио главы Удмуртии Александр Бречалов и вице-президента ТПП РФ Владимир Дмитриев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Никитин, Андрей Сергеевич Орешкин, Максим Станиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
7
В ходе четвертой волны сноса самостроя в Москве демонтировано уже семь объектов
8
Электробус российского производства вышел на маршрут в Москве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США впервые применили в Афганистане против ИГ сверхмощную неядерную бомбу
2
Первый канал не будет транслировать "Евровидение-2017"
3
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
4
Песков считает обоснованной жесткую риторику зампостпреда РФ при ООН
5
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
6
Неизвестный предмет взорвался в руках у подростка в Санкт-Петербурге
7
Орешкин предупредил о рисках замедления роста ВВП и укрепления рубля
Темы дня
Загрузка...
Реклама