Глава МЭР и врио губернатора Новгородской области вошли в состав набсовета АСИ

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин и временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин вошли в состав наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом говорится в тексте указа, опубликованном на интернет-портале правовой информации.
Также в состав наблюдательного совета вошли председатель государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) Сергей Горьков, президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
Согласно тексту документа, исключены из списка членов наблюдательного совета экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, врио главы Удмуртии Александр Бречалов и вице-президента ТПП РФ Владимир Дмитриев.