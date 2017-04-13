Глава МЭР и врио губернатора Новгородской области вошли в состав набсовета АСИ

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин и временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин вошли в состав наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом говорится в тексте указа, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Также в состав наблюдательного совета вошли председатель государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) Сергей Горьков, президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Согласно тексту документа, исключены из списка членов наблюдательного совета экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, врио главы Удмуртии Александр Бречалов и вице-президента ТПП РФ Владимир Дмитриев.