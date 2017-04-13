"Татнефть" подала еще два ходатайства о принудительном взыскании с Киева $144 млн

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. "Татнефть" подала два новых ходатайства в Лондоне и Москве о принудительном исполнении арбитражного решения от 29 июля 2014 года против Украины о выплате $144 млн за потерю доли в "Укртатнафте". Об этом сообщается в пресс-релизе российской компании.

"Подаче данных ходатайств предшествовала подача 30 марта 2017 года аналогичного ходатайства о принудительном исполнении в США. Сегодня ходатайства были поданы "Татнефтью" в Высокий суд правосудия - Отделение королевской скамьи, Коммерческий суд в Лондоне - и в Арбитражный суд города Москвы", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что Украина подала ходатайство об отмене арбитражного решения, но оно было отклонено Апелляционным судом Парижа 29 ноября 2016 года. "Украина отказывается исполнять арбитражное решение. Таким образом, поданные ходатайства о приведении в исполнение арбитражного решения направлены на принуждение Украины к выполнению своих международных обязательств", - отмечают в "Татнефти".

Основанием для вынесения арбитражного решения на сумму $144 млн стало нарушение Украиной двустороннего соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной и лишение "Татнефти" его акционерной доли в Кременчугском НПЗ, принадлежащего "Укртатнафте".

Конфликт "Татнефти" и "Укртатнафты"

"Укртатнафта" была создана указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. "Татнефти", связанным с ней структурам и правительству Татарстана принадлежало 55,7% акций предприятия, оставшаяся доля - государственному "Нафтогазу Украины" и структурам группы "Приват" Игоря Коломойского.

В 2007 году Татарстан потерял контроль над компанией. Впоследствии, по итогам судебных тяжб, доля татарстанских акционеров уменьшилась почти до нуля, вместе с тем оперативный контроль над предприятием перешел к структурам, близким к группе "Приват".

В 2014 году международный арбитраж в Париже постановил, что Украина должна "Татнефти" $112 млн плюс проценты. Украина подала апелляцию, но Апелляционный суд Парижа в ноябре 2016 года отказался отменить решение арбитража.

"Татнефть" также подала иск в английский суд на ряд украинских бизнесменов, в том числе на олигарха Игоря Коломойского, по делу "Укртатнафты". Сумма исковых требований составляет более $334 млн плюс проценты. Высокий суд Лондона в ноябре 2016 года отказал "Татнефти" в иске. Компания планирует оспорить это решение и подала ходатайство в Апелляционный суд Англии о разрешении подать апелляцию, которое будет рассмотрено в конце июля 2017 года.

В своем иске "Татнефть" заявляла, что в 2009 году бизнесмены мошенническим путем присвоили денежные средства, причитавшиеся компании за нефть, поставленную на Кременчугский НПЗ.