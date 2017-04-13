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Tesla в сентябре представит грузовик своего производства

Экономика и бизнес
13 апреля, 21:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Глава компании Илон Маск считает, что его "команда замечательно поработала"
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Глава Tesla Илон Маск

© EPA/NINA PROMMER

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская компания Tesla, специализирующаяся на выпуске электромобилей, в сентябре 2017 года намерена представить грузовую машину. Об этом заявил глава компании Илон Маск.

"Планируется, что грузовая машина от Tesla будет представлена в сентябре, - написал он на своей официальной странице в Twitter, - Команда замечательно поработала". Маск считает, что Tesla вышла на новый уровень.

Компания была основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, однако в начале этого года стала именоваться просто Teslа. Штаб-квартира находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала компания специализировалась лишь на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься и созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

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