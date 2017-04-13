Россельхозбанк: птицефабрика из дела Маркелова получала в банке только кредиты

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Птицефабрика "Акашевская", которая фигурирует в деле экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова о получении взятки за содействие в получении господдержки, не получала эти средства через Россельхозбанк (РСХБ), однако имеет там инвестиционный кредит на сумму более 23,3 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"Со стороны банка предоставлено инвестиционных кредитов на сумму более 23,3 млрд рублей. Банк продолжает взаимодействие с птицефабрикой по развитию проекта", - сказали в пресс-службе. Средства государственной поддержки через организацию не выделялись, добавил представитель РСХБ.

В пресс-службе отметили, что в рамках импортозамещения Россельхозбанк профинансировал создание высокотехнологичного птицеводческого комплекса ООО "Птицефабрика Акашевская" проектной мощностью по производству птицы в живом весе до 230 тысяч тонн в год. "Кроме того, проект включает в себя четыре инкубационные площадки общей производственной мощностью 118 млн яиц в год, убойный цех мощностью 250 тысяч голов в сутки", - уточнили в банке.

Ранее газета "Ведомости" писала, что Россельхозбанк начал кредитовать холдинг "Акашево" с момента его основания в 2005 году. В 2014 году, утверждает издание, птицефабрика в Марий Эл стала крупнейшим проектом банка, в который на тот момент было вложено 30 млрд рублей.

Дело Маркелова

Как сообщил СК РФ, экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов был задержан сегодня по подозрению в получении 235 млн рублей взятки от учредителя ОАО "Акашевская" Николая Криваша за покровительство и содействие при выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Следствие полагает, что взятку Маркелов получил через доверенное лицо - главу местного телеканала "Регион 12" Наталию Кожанову. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании фигурантам дела меры пресечения и предъявить им обвинения. По данным источника ТАСС, знакомого с ситуацией, следователь обратится в московский суд с ходатайством об избрании меры пресечения Маркелову 14 апреля.

Адвокат Криваша Игорь Трунов рассказал, что следствие вменяет Маркелову получение взятки от его подзащитного векселями на предъявителя в 2015-2016 годах. Согласно изложенной защитником версии, векселя были обналичены, а деньги переведены на счет телекомпании "Регион 12".

6 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Маркелова от должности по его просьбе. Врио руководителя республики назначен председатель Арбитражного суда Подмосковья, экс-заместитель полпреда президента в Приволжском федеральном округе и бывший сенатор Александр Евстифеев.

Маркелов впервые был избран главой республики в январе 2001 года, в 2004 году при поддержке "Единой России" переизбран на второй срок, в 2009 году парламент республики на внеочередной сессии утвердил его на третий срок. 14 января 2015 года он был назначен временно исполняющим обязанности главы региона до выборов. 13 сентября 2015 года переизбран главой республики по итогам первого тура выборов.