Медведев проведет совещание по вопросам развития Арктики

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в пятницу совещание по вопросам развития Арктики. Как сообщает пресс-служба правительства, планируется обсудить государственную программу "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года", а также вопросы развития Арктической зоны в области транспорта, экологии, науки, туризма.

В совещании примут участие вице-премьер Дмитрий Рогозин, министр финансов Антон Силуанов, министр образования и науки Ольга Васильева, министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр обороны Сергей Шойгу, руководители ряда других ведомств.

Потенциал Арктики

Президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил кабинету министров ускорить подготовку новой редакции программы социально-экономического развития Арктики, предусмотрев новые подходы к развитию частно-государственного партнерства в реализации масштабных инфраструктурных проектов, включая освоения шельфов и повышения конкурентоспособности Северного морского пути. Президент также отметил необходимость использования в полной мере возможности международной кооперации в Арктике. В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев, говоря о масштабах и природных богатствах арктического региона, отмечал необходимость создания инструмента его развития. По его словам, утвержденная в 2014 году программа носит в основном аналитический характер и требует существенных изменений.

Как отмечал в конце марта Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога" в Архангельске, Россия намерена активно осваивать Арктику и сотрудничать в этом вопросе с другими государствами, российский лидер поддержал идею президента Финляндии Саули Ниинистё созвать для обсуждения вопросов региона Арктический саммит. Он сообщал также, что "поручил правительству проработать вопрос о создании отдельной структуры, ответственной за комплексное развитие Северного морского пути и прилегающих опорных территорий, включая инфраструктуру, гидрографию, безопасность, управление и все необходимые при этом сервисы".

На площадках упомянутого форума обсуждались и проблемы развития в Арктике бизнеса. Так, замглавы МЭР Александр Цыбульский призывал работающие в этом регионе компании создавать единую инфраструктуру и совместно ее использовать. МЭР предложил провести комплексный анализ арктической зоны, чтобы оптимально снять инфраструктурные ограничения в регионе. Министерство, сказал Цыбульский, предлагает разрабатывать территорию арктической зоны через систему опорных зон, то есть через выстраивание системы каркаса экономически активных проектов, которые могут стать катализаторами развития остальной территории.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, говоря о развитии одного из крупных проектов региона - Северного морского пути, отмечал, что координировать его работу должны два центра в Арктике: один в западном секторе, другой - в восточном. Иванов также подчеркнул, что независимо от этого всю работу координировать должен Минтранс РФ. При этом в Министерстве экономического развития РФ заявляли, что ведомство также готово заняться управлением работы Северного морского пути в случае, если будет дано такое поручение.

Еще одно направление развития - туризм

Глава Минприроды Сергей Донской в начале недели сообщал, что ведомство предлагает направить дополнительно 700 млн рублей на создание научных, туристическо-экспедиционных комплексов на территориях архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля до 2019 года. Кроме того, по его словам, необходимо спроектировать и построить многофункциональное научно-исследовательское судно для работы в арктическом регионе, а также визит-центр национального парка "Русская Арктика", созданного в июне 2009 года. Территория парка включает северную часть острова Северный архипелага Новая Земля, Большие и Малые Оранские острова и ряд других. Ростуризм оценивает туристический потенциал арктического региона, в том числе в сфере круизного туризма, примерно в 80 тыс. туристов ежегодно.