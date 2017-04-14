Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Boeing провела первый испытательный полет нового самолета 737 MAX 9

Экономика и бизнес
14 апреля, 2:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Испытательный полет был осуществлен над заливом Пьюджет в штате Вашингтон
Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Ted S. Warren

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская корпорация Boeing успешно провела в четверг первый испытательный полет своего нового самолета 737 MAX 9. Об этом говорится в сообщении авиастроительного гиганта.

В нем отмечается, что программа испытания нового воздушного судна идет "согласно графику". Полет прошел над заливом Пьюджет в штате Вашингтон.

Как уточнили в Boeing, всего к настоящему моменту от 86 компаний по всему миру поступило заказов на более чем 3,7 тыс. самолетов данного семейства. "Семейство самолетов 737 MAX предлагает заказчикам гораздо больше, чем продукция любого конкурента", - отмечается в заявлении.

Новый Boeing 737 MAX 9 является самым передовым воздушным судном в семействе самолетов 737 MAX. Дальность его полета составляет 6,5 тыс. км, крейсерская скорость - около 840 км/ч. Самолет, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в 2018 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
7
В ходе четвертой волны сноса самостроя в Москве демонтировано уже семь объектов
8
Электробус российского производства вышел на маршрут в Москве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американская авиационная бомба MOAB. Досье
2
Сноуден: сверхмощная бомба ударила в Афганистане по тоннелям, построенным самими США
3
Белый дом не уточняет, санкционировал ли Трамп применение сверхмощной бомбы в Афганистане
4
Путин примет участие в саммитах ЕврАзЭС и ОДКБ в Бишкеке
5
Самойлова надеется, что еще сумеет в будущем выступить на "Евровидении"
6
Глава ЦРУ: КНДР как никогда близка к возможности использовать против США ядерное оружие
7
Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в Европе
Темы дня
Загрузка...
Реклама