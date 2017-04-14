Boeing провела первый испытательный полет нового самолета 737 MAX 9

Boeing провела первый испытательный полет нового самолета 737 MAX 9Экономика и бизнес 14 апреля, 2:55
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НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская корпорация Boeing успешно провела в четверг первый испытательный полет своего нового самолета 737 MAX 9. Об этом говорится в сообщении авиастроительного гиганта.
В нем отмечается, что программа испытания нового воздушного судна идет "согласно графику". Полет прошел над заливом Пьюджет в штате Вашингтон.
Как уточнили в Boeing, всего к настоящему моменту от 86 компаний по всему миру поступило заказов на более чем 3,7 тыс. самолетов данного семейства. "Семейство самолетов 737 MAX предлагает заказчикам гораздо больше, чем продукция любого конкурента", - отмечается в заявлении.
Новый Boeing 737 MAX 9 является самым передовым воздушным судном в семействе самолетов 737 MAX. Дальность его полета составляет 6,5 тыс. км, крейсерская скорость - около 840 км/ч. Самолет, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в 2018 году.