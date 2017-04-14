Нефтепровод Dakota Access Pipeline в США будет введен в эксплуатацию 14 мая

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американский нефтепровод Dakota Access Pipeline, по которому будет осуществляться доставка нефти из штата Северная Дакота в Иллинойс, заработает уже 14 мая этого года. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

По его данным, компания-оператор Energy Transfer Partners уведомила об этом власти США, направив соответствующие документы в федеральную Комиссию по контролю за энергоресурсами, в которых обозначены детали, касающиеся эксплуатации магистрали.

Строительство нефтепровода сопровождалось массовыми протестами. Индейцы племени сиу, резервация которого находится в непосредственной близости от маршрута трубопровода стоимостью $3,8 млрд, заявляли, что в результате прокладки магистрали не только ухудшится ситуация с безопасностью и доступом к питьевой воде для сиу и миллионов людей, живущих вниз по течению реки Миссури, но также будут уничтожены священные для индейцев места.

В прошлом году администрация экс-президента США Барака Обамы объявила, что отказывается от утвержденного маршрута нефтепровода и рассмотрит альтернативные варианты его прокладки. Однако нынешний глава Белого дома Дональд Трамп через несколько дней после вступления в должность президента подписал указ о возобновлении строительства магистрали протяженностью около 1,9 тыс. км, по которой нефть из Северной Дакоты должна поступать в крупное нефтехранилище в штате Иллинойс.