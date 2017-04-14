Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нефтепровод Dakota Access Pipeline в США будет введен в эксплуатацию 14 мая

Экономика и бизнес
14 апреля, 3:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Строительство нефтепровода, стоимость которого оценивается в $3,8 млрд, сопровождалось массовыми протестами
Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американский нефтепровод Dakota Access Pipeline, по которому будет осуществляться доставка нефти из штата Северная Дакота в Иллинойс, заработает уже 14 мая этого года. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

По его данным, компания-оператор Energy Transfer Partners уведомила об этом власти США, направив соответствующие документы в федеральную Комиссию по контролю за энергоресурсами, в которых обозначены детали, касающиеся эксплуатации магистрали.

Строительство нефтепровода сопровождалось массовыми протестами. Индейцы племени сиу, резервация которого находится в непосредственной близости от маршрута трубопровода стоимостью $3,8 млрд, заявляли, что в результате прокладки магистрали не только ухудшится ситуация с безопасностью и доступом к питьевой воде для сиу и миллионов людей, живущих вниз по течению реки Миссури, но также будут уничтожены священные для индейцев места.

В прошлом году администрация экс-президента США Барака Обамы объявила, что отказывается от утвержденного маршрута нефтепровода и рассмотрит альтернативные варианты его прокладки. Однако нынешний глава Белого дома Дональд Трамп через несколько дней после вступления в должность президента подписал указ о возобновлении строительства магистрали протяженностью около 1,9 тыс. км, по которой нефть из Северной Дакоты должна поступать в крупное нефтехранилище в штате Иллинойс.

Смотрите также

Индейцы-сиу через суд пытаются остановить строительство нефтепровода в Северной Дакоте
В США суд отклонил прошение индейцев сиу о приостановке постройки нефтепровода
Вызвавший массовые протесты в США нефтепровод заработает в этом году

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
7
В ходе четвертой волны сноса самостроя в Москве демонтировано уже семь объектов
8
Электробус российского производства вышел на маршрут в Москве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сноуден: сверхмощная бомба ударила в Афганистане по тоннелям, построенным самими США
2
Американская авиационная бомба MOAB. Досье
3
Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в Европе
4
СМИ: США могут нанести превентивный удар по КНДР
5
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
6
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама