СМИ: китайская CPECC примет участие в строительстве для "Газпрома" Амурского ГПЗ

NHK: Apple может купить часть бизнеса Toshiba по производству устройств памятиЭкономика и бизнес 14 апреля, 6:59
Президент "Лиона": некоторые турецкие фанаты приехали на матч ЛЕ в Лион из ГерманииСпорт 14 апреля, 6:56
Одно из зданий Samsung в Сеуле эвакуировано из-за угрозы взрываПроисшествия 14 апреля, 6:46
Арбитражный суд Красноярского края признал банк "Енисей" банкротомЭкономика и бизнес 14 апреля, 6:36
В Москве и области ожидаются местами мокрый снег и до 9 градусов теплаМосква 14 апреля, 6:03
"Чикаго" уступил "Нэшвиллу" в стартовой игре первого раунда плей-офф НХЛСпорт 14 апреля, 5:40
Передача Кузнецова помогла "Вашингтону" победить "Торонто" на старте плей-офф НХЛСпорт 14 апреля, 5:17
МО РФ: США хранят в тайне данные по химатаке в Сирии из-за отсутствия доказательствПолитика 14 апреля, 5:07
TMZ: Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер подали на разводКультура 14 апреля, 4:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 14 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Аффилированная с CNPC China Petroleum Engineering & Construction Corporation (CPECC) примет участие в строительстве Амурского ГПЗ. Как в пятницу пишет издание China Daily, объем инвестиций в проект может составить от $15 до $20 млрд. Срок реализации проекта составит восемь лет.
"Мы рассматриваем этот проект как возможность для дальнейшего изучения рынка в рамках инициативы "Один пояс, один путь", - приводит издание слова генерального директора CPECC Хоу Хаоцзе, сказанные им на церемонии подписания контракта. China Daily отмечает, что Россия занимает видное место в китайской инициативе.
Амурский газоперерабатывающий завод является одним из ключевых проектов "Газпрома" по обеспечению поставок природного газа в Китай по восточному маршруту. "Газпром" планирует построить Амурский ГПЗ в районе города Свободный. Проектная мощность завода - 42 млрд кубических метров газа в год, до 38 млрд из них будут поставляться в Китай, говорится в статье.