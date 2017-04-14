СМИ: китайская CPECC примет участие в строительстве для "Газпрома" Амурского ГПЗ

ПЕКИН, 14 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Аффилированная с CNPC China Petroleum Engineering & Construction Corporation (CPECC) примет участие в строительстве Амурского ГПЗ. Как в пятницу пишет издание China Daily, объем инвестиций в проект может составить от $15 до $20 млрд. Срок реализации проекта составит восемь лет.

"Мы рассматриваем этот проект как возможность для дальнейшего изучения рынка в рамках инициативы "Один пояс, один путь", - приводит издание слова генерального директора CPECC Хоу Хаоцзе, сказанные им на церемонии подписания контракта. China Daily отмечает, что Россия занимает видное место в китайской инициативе.

Амурский газоперерабатывающий завод является одним из ключевых проектов "Газпрома" по обеспечению поставок природного газа в Китай по восточному маршруту. "Газпром" планирует построить Амурский ГПЗ в районе города Свободный. Проектная мощность завода - 42 млрд кубических метров газа в год, до 38 млрд из них будут поставляться в Китай, говорится в статье.