СМИ: метрополитен Лос-Анджелеса приобретет в Китае 282 вагона за $647 млн

ПЕКИН, 14 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Управление метрополитена города Лос-Анджелес подписало контракт о покупке 282 вагонов у Китайской вагоностроительной корпорации China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) за $647 млн. Об этом пишет издание China Daily.

На первом этапе выполнения соглашения, говорится в статье, метрополитен приобретет 64 вагона за $178 млн. Вагоны будут поставлены заказчику в сентябре 2021 года, из них 30 будут заменять отслужившие свой срок вагоны, а еще 34 будут курсировать по новым маршрутам.

"Мы ожидаем, что после того, как будут построены семь новых станций, число поездок на метро возрастет на 80 тыс. человек в день", - заявил генеральный директор метрополитена Лос-Анджелеса Филипп Вашингтон на церемонии подписания договора. По его словам, ежедневно услугами "подземки" пользуются около 1,3 млн человек.

Выпускаемые CRRC вагоны могут разгоняться до 120 км/ч, их срок службы составит 40 лет, говорится в статье.