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Кабмин одобрил документ, позволяющий уточнить условия разработки месторождения Курмангазы

Экономика и бизнес
14 апреля, 6:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Предложение о подписании доппротокола представят президенту РФ
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект документа, который позволит уточнить условия совместной с Казахстаном разработки нефтегазоносного месторождения Курмангазы на Каспии. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Необходимость в разработке дополнительного протокола возникла из-за изменений, внесенных в законодательство Казахстана с момента подписания соглашения о разделе продукции (СРП), на базе которого стороны совместно разрабатывают Курмангазы.

"Подписание дополнительного протокола позволит казахстанской стороне заключить с российской и казахстанской уполномоченными организациями дополнительное соглашение к СРП без внесения изменений в национальное законодательство. Такое дополнительное соглашение будет предусматривать увеличение контрактной территории СРП, предоставление дополнительного периода разведки сроком на шесть лет на всей контрактной территории с возможностью последующего продления на четыре года, установление даты подписания дополнительного соглашения в качестве даты начала дополнительного периода разведки", - говорится в справке к документу.

Предложение о подписании дополнительного протокола будет представлено президенту России.

Соглашение о разделе продукции с месторождения Курмангазы сроком на 55 было заключено в июле 2005 года. Протоколы, предполагающие совместную разработку Курмангазы, а также месторождений Центральное и Хвалынское, были подписаны в мае 2002 и январе 2006 года. Они являются дополнениями к соглашению о разграничении дна северной части Каспийского моря от июля 1998 года.

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