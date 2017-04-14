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Товарооборот ЯНАО вырос в 2,7 раза в первом квартале этого года

Экономика и бизнес
14 апреля, 9:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, апреля. /ТАСС
Рост товарооборота со странами дальнего зарубежья обусловлен увеличением объемов экспорта в Польшу, а также увеличением импорта из Бельгии и Китая
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Товарооборот в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в первом квартале этого года вырос в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе региональной таможни.

"Внешнеторговый оборот ЯНАО составил 961,5 млн долларов, из них импорт составляет 91,4%. Грузооборот составил 265,2 тыс. тонн, по сравнению с первым кварталом прошлого года товарооборот увеличился в 2,7 раза", - отметили на таможне.

По данным пресс-службы, рост показателей связан с совершением таможенных операций в морском и воздушном пунктах пропуска в поселке Сабетта. "Товарооборот со странами дальнего зарубежья увеличился в 2,7 раза, это обусловлено ростом объемов экспорта в Польшу на 63,3% и объемов импорта из Бельгии в 11 раз, из Китая - в 11 раз", - уточнили в таможне ЯНАО. Ведущее место во внешней торговле в зоне деятельности Ямало-Ненецкой таможни занимают Китай, Индонезия, Бельгия, Польша, Финляндия.

Ранее ТАСС сообщал, что в первом квартале 2017 года в аэропорту Сабетта оформили 16 воздушных международных рейсов из Бельгии, Китая, Шотландии и Южной Кореи. В начале марта самый северный аэропорт России на берегу Карского моря впервые принял крупнейший самолет Ан-124 "Руслан" с грузом из Китая, на его борту были доставлены компоненты, предназначенные для строительства гигантского завода по сжижению газов "Ямал-СПГ", весом 67,67 тонны. Морской порт оформил 17 международных заходов судов по Северному морскому пути.

Аэропорт Сабетта является самыми северными воздушными воротами России и одним из самых крупных северных аэропортов в мире. Аэропорт имеет статус стратегического объекта для реализации "Ямал-СПГ". ОАО "Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Завод "Ямал СПГ" планируется запустить в 2017 году, стоимость проекта оценивается в 27 млрд долларов, законтрактован практически весь объем - 96% будущего объема СПГ.

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