Курс доллара на Московской бирже снизился до 56,27 рубля

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и достиг отметки 56,27 рубля.
Индекс ММВБ снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,4% и составил 1936,35 пункта. Индекс РТС опустился на 0,5%, до отметки 1084,46 пункта.