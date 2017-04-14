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Курс доллара на Московской бирже снизился до 56,27 рубля

Экономика и бизнес
14 апреля, 10:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Индекс ММВБ снизился на 0,4%, РТС - на 0,5%
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и достиг отметки 56,27 рубля.

Индекс ММВБ снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,4% и составил 1936,35 пункта. Индекс РТС опустился на 0,5%, до отметки 1084,46 пункта.

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