Следующее заседание Высшего совета ЕврАзЭС пройдет 11 октября в Москве

БИШКЕК, 14 апреля. /ТАСС/. Следующее заседания Высшего совета ЕврАзЭС пройдет 11 октября в Москве. Об этом сообщил глава ЕЭК Тигран Саркисян.

"Уже в узком составе главы государств согласились, что следующее заседание Высшего евразийского экономического совета пройдет 11 октября в городе Москве", - сказал Саркисян.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета сообщил, что президент РФ Владимир Путин предложил провести следующий саммит ЕврАзЭС в октябре этого года в Москве. Лукашенко также отметил, что совершенствование Договора о ЕврАзЭС не должно свестись к концу года к "техническим правкам".

"Необходимо внимательно проанализировать этот процесс на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Возможно, в октябре в Москве, как здесь предлагал президент России (во время встречи лидеров в узком составе - прим. ТАСС)", - сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии предложил сделать 2017 год переломным для ЕврАзЭС, для чего, по его мнению, необходимо предпринять ряд первоочередных мер. "Нам следует ввести мораторий на принятие новых правовых актов, носящих дискриминационный характер по отношению к партнерам по Союзу. Следить за его соблюдением должна Евразийская экономическая комиссия", - в частности, предложил Лукашенко. Он также внес предложение заслушать на очередном заседании доклад о ходе работы по устранению барьеров и ограничений на внутреннем рынке ЕврАзЭС.