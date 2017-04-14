Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РЭЦ поможет несырьевым экспортерам заключить контракты на ПМЭФ-2017

Экономика и бизнес
14 апреля, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Российский экспортный центр организует стенд, на котором экспортеры смогут проводить переговоры и подписывать контракты с зарубежными партнерами
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) организует стенд на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), на котором экспортеры несырьевых товаров смогут презентовать свою продукцию, проводить переговоры и подписывать контракты с зарубежными партнерами. Об этом ТАСС рассказал глава группы компаний РЭЦ Петр Фрадков.

"Помимо этого стенд РЭЦ станет площадкой для проведения переговоров, подписаний и b2b-встреч экспортеров с потенциальными зарубежными партнерами", - сказал он.

Фрадков отметил, что для РЭЦ важно подчеркнуть роль несырьевого экспорта в развитии российской экономики. "Поэтому мы формируем обширную повестку, которая включает в себя проведение тематических мероприятий и активное участие представителей РЭЦ в дискуссиях, проводимых на полях ПМЭФ", - добавил он.

По мнению Фрадкова, ключевая тема - поиск баланса в глобальной экономике - принципиально важна в современных реалиях. "Причем это касается не только политических или экономических вопросов, но и таких сфер, как развитие человеческих ресурсов или внедрение новых технологий. Особое внимание, безусловно, будет уделено роли России в глобальной экономике, и в этом смысле экспортная тематика станет одной из важнейших на форуме, как и в прошлом году", - считает он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ПМЭФ-2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: космос на Земле и Земля в ожидании Пасхи
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Хищные птицы армии
Фото
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
7
В ходе четвертой волны сноса самостроя в Москве демонтировано уже семь объектов
8
Электробус российского производства вышел на маршрут в Москве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Замглавы МИД РФ считает вынужденной эмоциональность выступления Сафронкова в СБ ООН
2
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
3
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
4
Песков: споры по статьям о правах секс-меньшинств нужно решать в суде, угрозы недопустимы
5
Четыре станции метро в Петербурге закрыты из-за неисправного состава
6
На сайте ВВС США появилось видео испытаний "матери всех бомб"
7
Программа сноса пятиэтажек в Москве затронет серединную часть города
Темы дня
Загрузка...
Реклама