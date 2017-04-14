РЭЦ поможет несырьевым экспортерам заключить контракты на ПМЭФ-2017

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) организует стенд на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), на котором экспортеры несырьевых товаров смогут презентовать свою продукцию, проводить переговоры и подписывать контракты с зарубежными партнерами. Об этом ТАСС рассказал глава группы компаний РЭЦ Петр Фрадков.

"Помимо этого стенд РЭЦ станет площадкой для проведения переговоров, подписаний и b2b-встреч экспортеров с потенциальными зарубежными партнерами", - сказал он.

Фрадков отметил, что для РЭЦ важно подчеркнуть роль несырьевого экспорта в развитии российской экономики. "Поэтому мы формируем обширную повестку, которая включает в себя проведение тематических мероприятий и активное участие представителей РЭЦ в дискуссиях, проводимых на полях ПМЭФ", - добавил он.

По мнению Фрадкова, ключевая тема - поиск баланса в глобальной экономике - принципиально важна в современных реалиях. "Причем это касается не только политических или экономических вопросов, но и таких сфер, как развитие человеческих ресурсов или внедрение новых технологий. Особое внимание, безусловно, будет уделено роли России в глобальной экономике, и в этом смысле экспортная тематика станет одной из важнейших на форуме, как и в прошлом году", - считает он.