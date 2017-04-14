Путин: электронное оформление документов на товары должно стать обязательным в ЕврАзЭС

БИШКЕК, 14 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым оперативно подготовить соглашение Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) об обязательном оформлении товаросопроводительных документов в электронной форме. "Эффективный контроль невозможен без внедрения обязательного оформления товаросопроводительных документов в электронной форме. Это передовая мировая практика, - заявил он на саммите лидеров стран-участниц Союза. - С учетом технических особенностей подобных проектов необходимо в максимально короткий срок завершить подготовку соответствующего соглашения".

Глава государства также отметил важность сопряжения информационных систем таможенных органов стран Союза, что позволит либерализовать и улучшить решение вопросов транзита товаров третьих стран, в том числе Украины. "Введение этой электронной системы отслеживания движения товаров помогло бы и нашим партнерам, которые находятся вне Союза", - подчеркнул он.

Путин напомнил также, что ЕврАзЭС уже создал зону свободной торговли с Вьетнамом, ведет переговоры с Китаем, Израилем, Сербией, Египтом, Индией, Сингапуром и Ираном. "Развитие внешнего контура нашего интеграционного объединения должно быть продолжено на системной и плановой основе", - уверен российский лидер.

Он выразил надежду на то, что Союз "продолжит крепнуть и расти на благо народов наших стран". "Думаю, что у нас есть все основания для такого оптимизма", - резюмировал Путин.