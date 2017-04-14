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В Якутии построят фабрику по переработке соли для ТЭК за 100 млн рублей

Экономика и бизнес
14 апреля, 11:29 UTC+3 МИРНЫЙ (Якутия) 14, апреля. /ТАСС
Строительство фабрики позволит нефтяным компаниям использовать при бурении скважин соль вместо дорогих химических элементов
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МИРНЫЙ, (Якутия), 14 апреля. /ТАСС/. Якутские власти планируют построить на самом крупном в Республике Саха Кемпендяйском солевом месторождении фабрику по переработке соли для использования ее при бурении нефтяных скважин в арктических регионах. Инвестиционный проект находится в стадии проработки, сообщил корреспонденту ТАСС первый замглавы Сунтарского района Николай Александров.

"Соль у нас добывается с 1935 года. Ежегодно на Кемпендяйском солевом месторождении добывается около 3 тыс. тонн соли, которую мы поставляем для нужд АПК и алмазодобычи. Сейчас планируем построить мини-фабрику за 100 млн рублей для переработки соли, которую можно будет использовать при бурении нефтяных скважин и использовании ее в пищевой промышленности", - сказал Александров.

По его словам, в настоящее время нефтяные компании при бурении скважин заменяют соль дорогим химическим элементом.

"Мы хотим, чтобы для этих нужд использовалась кемпендяйская соль. Этот проект разработан совместно с Кемпендяйским солевым заводом при поддержке Агентства инвестиционного развития Якутии. Мы предложили АК "Алроса" выступить инвестором данного проекта на взаимовыгодных условиях. В начале марта руководству "Алросы" был представлен бизнес-план, сейчас ждем ответа от руководства компании", - отметил Александров.

Кемпендяйское соляное месторождение находится в окрестности поселка Кемпендяй в Сунтарском районе. Общая мощность солевого завода - около 3 тыс. тонн соли в год, из них 1000 тонн - пищевой соли, 2500 тонн - технической и кормовой соли. Большая часть продукции, на уровне 60%, в качестве технической соли поставляется предприятиям жилищно- коммунального хозяйства для химводоочистки в котельных, 30% - предприятиям добывающей промышленности для проведения буровых работ. Техническая соль прошла государственную сертификацию и полностью соответствует требованиям "Соль поваренная для технических нужд".

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