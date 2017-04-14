Рост цен на жизненно важные препараты составил 1,5%

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Рост розничных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) составил около 1,5% в прошлом году. Об этом сообщили в Росздравнадзоре на итоговой коллегии надзорного ведомства.

"В 2016 году уровень розничных цен на ЖНВЛП амбулаторного сегмента повысился в среднем по Российской Федерации на 1,4%. Уровень цен на эту группу препаратов стоимостью до 50 рублей в 2016 году повысился на 1,6%", - говорится в отчете Росздравнадзора.

Розничные цены на лекарственные препараты, не включенные в перечень жизненно важных препаратов, за тот же период повысились на 7,4%.

Росздравнадзор констатировал, что "введение государственного регулирования цен на ЖНВЛП позволило повысить доступность этой категории лекарственных препаратов для пациента, оплачивающего лекарственную помощь самостоятельно".