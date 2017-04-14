Минфин разработает в 2017 г. комплекс мер по выводу бизнеса из тени

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Минфин России планирует до конца года разработать комплекс мер по выводу бизнеса из тени для повышения собираемости налогов. Об этом сообщил замминистра финансов Владимир Колычев, выступая на заседании Общественного совета при Минфине.

"Способ вывода экономики из тени как резерв для повышения собираемости (налогов - прим. ред.) это отдельная большая реформа. Соответствующие предложения мы в этом году, а том числе через налогов систему, планируем разработать", - сказал Колычев.

По его словам, объем серого фонда заработной платы составляет порядка 10 трлн рублей. Это может отражать глубокие структурные диспропорции налоговой нагрузки между белой и серой экономикой.

"Надо искать сочетание экономических стимулов, в том числе изменения в структуре налоговой нагрузки, так и различных методов вывода экономики из тени, используя, в том числе технологии прослеживаемости товаров", - добавил Колычев.

Замминистра напомнил, что Минфин не планирует повышать налоговую нагрузку на бизнес, но намерен сконцентрироваться на улучшении администрирования.