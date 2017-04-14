Госдолг находящейся на грани банкротства Марий Эл достиг 60% доходов республики

КАЗАНЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Государственный долг Республики Марий Эл на 1 апреля 2017 года вырос на 3%, до 13,9 млрд рублей, и достиг почти 60% собственных доходов республики (в 2016 году доходы республики составили 23,5 млрд рублей). Соответствующие материалы опубликовало в пятницу Министерство финансов региона.

"Объем государственного долга Республики Марий Эл на 1 апреля 2017 года составил 13,9 млрд рублей, на 1 января этого года - 13,5 млрд рублей", - говорится в документах.

Из указанного размера долга 9,1 млрд рублей приходится на коммерческие кредиты, 4,3 млрд рублей - на бюджетные кредиты, 400 млн рублей - на государственные займы с помощью облигаций, 60,5 млн рублей - на госгарантии и поручительства.

На грани банкротства

Депутат Госдумы от Марий Эл Сергей Казанков пояснил ТАСС, что в республике за время правления экс-главы Леонида Маркелова (с января 2000 года по апрель 2017 года) накопилось очень много долгов. "Республика на грани банкротства, потому что мы не участвовали ни в каких федеральных программах особо... У нас около 5 млрд рублей коммерческих дорогих кредитов, мы брали и по 16%, и по 20%, и по 25% кредиты, и все эти кредиты на нас остались", - сказал он.

Помимо этого, по данным собеседника агентства, власти Марий Эл нарушили бюджетное законодательство и условия соглашения с Минфином РФ. "Вместо того, чтобы получить деньги в регион, мы должны вернуть деньги федерации за плохую работу Минфина (региона) под его (Маркелова - прим. ТАСС) руководством. До июня нужно вернуть более 2 млрд рублей", - уточнил Казанков.

Проблему больших долгов признает и новый врио губернатора Марий Эл Александр Евстифеев (назначен 5 апреля). Первое заседание с членами правительства республики он посвятил финансовым вопросам, также назвав состояние республики "предбанкротным". По итогам заседания было принято постановление, в котором органам государственной власти даны поручения, призванные обеспечить стабилизацию ситуации в экономике и увеличение доходов республиканского бюджета.

Ранее сообщалось, что бывший глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов подозревается в получении более 235 млн рублей взятки от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Получение взятки", "Дача взятки", "Посредничество во взяточничестве" в отношении Маркелова и других лиц.