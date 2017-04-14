Песков не стал комментировать, обсуждали ли Путин и глава "Лукойла" пакты ОПЕК

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БИШКЕК, 14 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, обсуждал ли Владимир Путин с главой "Лукойла" Вагитом Алекперовым ситуацию на нефтяном рынке и целесообразность продления пактов ОПЕК.
"Это я оставляю без комментария, речь идет о закрытой части беседы", - заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Встреча Путина и Алекперова состоялась 13 апреля. Они обсудили планы деятельности нефтяной компании. В частности, глава "Лукойла" сообщил, что компания не будет продавать свои автозаправочные станции, а модернизирует их. Алекперов добавил, что в России функционирует около 3 тысяч АЗС "Лукойла".