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Московская биржа исключила из торгов облигации Татфондбанка на 13 млрд рублей

Экономика и бизнес
14 апреля, 12:38 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 14, апреля. /ТАСС
Решение принято в связи с признанием банка банкротом
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КАЗАНЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Пять выпусков облигаций Татфондбанка на общую сумму 13 млрд рублей исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, сообщается в материалах кредитной организации.

"Исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, в связи с признанием "Татфондбанка" банкротом (конкурсное производство)", - уточняется в материалах.

Как сообщал ТАСС, Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка 3 марта 2017 года. Арбитражный суд Татарстана 11 апреля удовлетворил иск Банк России о признании Татфондбанка банкротом. Основанием послужило нарушение кредитной организацией закона о банковской деятельности и нехватка капитала в размере 118,3 млрд рублей. Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 г. занимал 42-е место в банковской системе РФ.

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